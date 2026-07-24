Mobilität

Skoda wird dank Elektroautos zur Vorzeigemarke im VW-Konzern

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Skoda Epiq

Die VW-Marken kämpfen, manche mehr, wie Porsche, manche weniger, wie Seat und Cupra. Eine entwickelt sich aber gerade zur Vorzeigemarke, bei Skoda läuft es nämlich hervorragend. Und das, obwohl Skoda den Fokus auf Europa gelegt hat.

Wobei vielleicht auch genau das zum starken Wachstum von über 9 Prozent im ersten Halbjahr 2026 (555.700 ausgelieferte Fahrzeuge) beiträgt, denn die meisten VW-Marken tun sich aktuell vor allem im China sehr schwer. Da ist Skoda kaum noch vertreten, man zieht sich sogar aktiv zurück und stellt das Chinageschäft ein.

Im Vergleich mit Weltmarken wie VW verkauft Skoda also weiterhin weniger als die Hälfte der Einheiten, aber der Fokus auf Europa und auf Elektroautos sorgt aktuell für die guten Zahlen und man zieht die Markengruppe Core im Konzern nach oben.

Die Auslieferungen des Elroq und Enyaq haben sich im ersten Halbjahr verdoppelt und die nächsten zwei Modelle, der Epiq und Peaq (ordnen sich darunter und darüber ein) kommen laut Skoda bereits auf 30.000 Bestellungen. Umsatz und Gewinn sind im ersten Halbjahr um 6,3 Prozent gestiegen, dank der Elektroautos.

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