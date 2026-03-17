PlayStation 5 bekommt großes Update: Das steckt in Version 13

Sony verteilt in der Regel zwei große Updates für die PlayStation im Jahr und ab sofort steht mit Version 13 das große Update im Frühjahr bereit. Genau genommen handelt es sich um Version 26.02-13.00.00 für die PlayStation 5 und Pro-Version.

Das Highlight gibt es in diesem Fall aber nur für die PlayStation 5 Pro, denn Sony hat PSSR optimiert, worüber wir gestern bereits berichtet haben. Außerdem gibt es die neuen Emojis von Unicode 17 und es gibt einen Showcase-Modus für alle.

Man merkt, dass sich die allgemeinen Neuerungen nach so vielen Jahren immer mehr in Grenzen halten, das Software-Team dürfte so langsam mit Hochdruck an der PlayStation 6 arbeiten. Für Nutzer einer PS5 Pro ist es aber ein großer Schritt.

PlayStation 5 (Pro): Version 13 Changelog