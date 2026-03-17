PlayStation 5 bekommt großes Update: Das steckt in Version 13
Sony verteilt in der Regel zwei große Updates für die PlayStation im Jahr und ab sofort steht mit Version 13 das große Update im Frühjahr bereit. Genau genommen handelt es sich um Version 26.02-13.00.00 für die PlayStation 5 und Pro-Version.
Das Highlight gibt es in diesem Fall aber nur für die PlayStation 5 Pro, denn Sony hat PSSR optimiert, worüber wir gestern bereits berichtet haben. Außerdem gibt es die neuen Emojis von Unicode 17 und es gibt einen Showcase-Modus für alle.
Man merkt, dass sich die allgemeinen Neuerungen nach so vielen Jahren immer mehr in Grenzen halten, das Software-Team dürfte so langsam mit Hochdruck an der PlayStation 6 arbeiten. Für Nutzer einer PS5 Pro ist es aber ein großer Schritt.
PlayStation 5 (Pro): Version 13 Changelog
- Wir haben PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) auf der PS5 Pro verbessert. Du profitierst von schärferen und klareren Bildern in unterstützten Spielen.
- Um das verbesserte PSSR-Modell für deine PSSR-kompatiblen Spiele zu aktivieren, die das verbesserte Modell nicht verwenden, gehe zu Einstellungen > Bildschirm und Video > Videoausgabe > PSSR-Bildqualität verbessern.
- Diese Funktion ist nur auf der PS5 Pro verfügbar.
- Unicode 17.0 Emojis werden jetzt unterstützt. Du kannst sie in deinen Nachrichten verwenden.
- Für deinen Willkommen-Hub sind jetzt neue Funktionen verfügbar.
- Du kannst jetzt den Showcase-Modus verwenden, um eine vollständige Ansicht deines Willkommen-Hub-Hintergrunds anzuzeigen, wenn deine PS5-Konsole inaktiv ist. Wenn die Konsole eingeschaltet ist, wechselt dein Willkommen-Hub bei Inaktivität automatisch in den Showcase-Modus.
- Im Slideshow-Modus kannst du ein Album als Hintergrund festlegen und die Bilder im Wechsel anzeigen lassen.
- Du kannst den Showcase-Modus und den Präsentationsmodus in deinen Willkommens-Hub-Einstellungen aktivieren. Du kannst auch nach Belieben einstellen, nach welcher Inaktivitätszeit der Wechsel in den Showcase-Modus erfolgen soll.
- Du kannst jetzt den Hintergrund deines Willkommen-Hubs in deiner Mediengalerie festlegen.
- Ein neuer Hintergrund für deinen Willkommen-Hub ist verfügbar.
- Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.
- Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.
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