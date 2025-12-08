Volkswagen legt den Fokus mehr auf Europa

Während Volkswagen für den Zeitraum von 2024 bis 2028 noch 180 Milliarden für neue Investitionen einkalkulierte, so sieht das bei der neuen Planungsrunde etwas verhaltener aus. Oliver Blume hat in der FAS verraten, dass man für die nächste Periode (bis 2030) 160 Milliarden Euro einplant. Und es gibt eine neue Strategie.

Der Fokus des VW-Konzerns rückt laut Oliver Blume mehr auf Europa, man müsse beispielsweise „zwingend Batteriezellen in Europa selbst entwickeln und fertigen“ und weniger von Asien abhängig sein. In China und den USA tun sich derzeit einige Marken von VW schwer, daher konzentriert man sich mehr auf unsere Region.