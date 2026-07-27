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Viele Überraschungen: Das ist die neue Roadmap von Marvel

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| 3 Kommentare

Das Marvel Cinematic Universe steht vor einem echten Neustart und man hat nicht nur den Plan für die beiden Avengers-Filme geändert und sich für Dr. Doom statt Kang als Bösewicht entschieden, man plant nach 2027 auch einen echten Reset.

Es wird eine neue Zeitlinie geben, der man wieder leichter folgen kann. Neben ein paar alten Helden werden viele neue eingeführt und im Rahmen der Comic-Con hat man eine kleine Preview für die nächste Phase der Marvel Studios veröffentlicht:

Zwei Marvel-Filme für 2028 bestätigt

Ryan Gosling wird Teil des MCU und der neue Ghost Rider, er hat diese Rolle selbst gepitcht, der Film kommt im Juli 2028 in die Kinos. Und Ryan Coogler wird der neue Black Panther, der dritte Film der Reihe folgt dann im Dezember 2028 in den Kinos.

Das sind also die ersten Filme nach dem Avengers-Finale 2027, welches sich Secret Wars nennt und die aktuellen Ereignisse endgültig beendet. Und man hat ja schon offiziell verraten, dass in der nächsten Phase ein Fokus auf den X-Men liegen wird.

Ich werde Marvel eine Chance geben

Na dann schauen wir mal, ich werde Doomsday eine Chance geben, sofern man nicht zu viele Inhalte der letzten Jahre nachholen muss, denn nach Endgame habe ich viele Serien und Filme rund um das Marvel Cinematic Universe nicht gesehen.

Wenn aber wirklich der echte Neustart kommt, den ich mir erhoffe, dann werde ich den Marvel Studios wieder eine Chance geben. Auch wenn mich der erste Film der nächsten Phase (also Ghost Rider) eher skeptisch stimmt. Liegt aber vielleicht auch an der miserablen Umsetzung mit Nicolas Cage, die 2007 kam, die war echt mies.

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  1. MM 🌟
    sagt am

    Ryan Coogler ist Regisseur und Drehbuchautor…. Er wird also sicher nicht der neue Black Panther.

    Antworten
    1. MM 🌟
      sagt am zu MM ⇡

      Es wird David Johnson.

      Antworten
  2. Philipp 🔆
    sagt am

    Ich bin da ja wie die meisten mittlerweile nicht mehr wirklich drin aber Ryan Gosling als Ghost Rider erweckt durchaus mein Interesse.

    Antworten

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