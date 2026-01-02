Dienste

Apple kündigt „etwas Großes“ für 2026 an

Apple hat das Jahr mit einem Teaser für 2026 eingeleitet und bei Instagram „etwas Großes“ für die nächsten Wochen versprochen. Es geht um das Abo „Fitness+“, da scheint man einiges geplant zu haben, um neue und alte Kunden anzulocken.

Vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass Apple die Zukunft von Fitness+ prüft, weil sich das Abo nicht rechnet, man könnte also eine Lösung für die Zukunft des Dienstes gefunden haben. Weitere Details wollte Apple bisher noch nicht nennen.

Meine Technik des Jahres 2025: Logitech MX Master 4

Ich habe zum Abschluss meiner Reihe lange überlegt, was für mich die beste Technik in diesem Jahr war und hier…

30. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

  1. Paul 🏅
    sagt am

    Wieso schreibt man nicht Fitness+ schon in den Titel?
    Die meisten klicken erwartungsvoll und mit großer Neugier auf den Artikel um nur zu lesen und enttäuscht zu sein, dass es sich um eine Neuerung für Fitness+ handelt.

