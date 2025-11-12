Vodafone Black Week 2025 mit umfangreichen Aktionen

Vodafone bietet während der Black Weeks 2025 zahlreiche Mobilfunk- und Festnetzangebote zu stark reduzierten Preisen an.

Bis zum 1. Dezember laufen die Black Weeks des Unternehmens mit Aktionspreisen bei Handytarifen, Smartphones und Internetanschlüssen.

Laut Vodafone erhalten Neukunden im Tarif GigaMobil XL unbegrenztes Datenvolumen für 34,99 Euro im Monat, junge Kunden im GigaMobil XL Young für 29,99 Euro. Beim Kauf eines iPhones mit flexibler Finanzierung sind zusätzlich kostenlose Apple AirPods 4 enthalten.

Rabatte auf Tarife, Geräte und Internetzugänge

In den kleineren Mobilfunktarifen bietet Vodafone nach eigenen Angaben bis zu 25 Gigabyte Datenvolumen ab 19,99 Euro monatlich. Smartphones wie das Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15T Pro oder Pixel 10 sind zum Einmalpreis von 1 Euro erhältlich, kombiniert mit vergünstigten Raten.

Für Prepaid-Kunden erhöht Vodafone im CallYa Allnet Flat S das Datenvolumen dauerhaft von 15 auf 30 Gigabyte für 9,99 Euro pro vier Wochen. Wer den Kabeltarif GigaZuhause CableMax 1000 online bucht, erhält 240 Euro Cashback.

Weitere Aktionspunkte der Black Weeks:

FamilyCards ab 8,99 Euro, mit wählbarem Datenlimit

999 GB Datendepot in Smart-Tarifen über Fachhändler

Gratis AirPods Pro 3 bei Business-Tarifen mit iPhone 17 Pro

Bis zu 150 Euro Cashback für Geschäftskunden mit Kabelvertrag

Auch Bestandskunden profitieren laut Vodafone von Datenupgrades: Bei Vertragsverlängerungen in den Tarifen GigaMobil M und L steht zeitweise unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung.

