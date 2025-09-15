Vodafone startet Danke-Deal für Internet-Bestandskunden

Vodafone bietet Internet-Bestandskunden einen „Danke-Deal“: 100 GB Datenvolumen im Tarif GigaMobil S für 19,99 Euro pro Monat. Zusätzlich können Kunden durch einen Wechselvorteil bis zu sechs Monate lang die Grundgebühr sparen.

Das Angebot gilt laut Vodafone für Bestandskunden mit einem bestehenden Internetvertrag. Der Tarif beinhaltet 100 GB statt der üblichen 25 GB und kostet 19,99 Euro monatlich anstelle von 39,99 Euro. Die Aktion ist bis zum 10. November buchbar.

Für Kunden, die noch bei einem anderen Mobilfunkanbieter gebunden sind, ist ein Wechselvorteil vorgesehen, der bis zu sechs Monate beitragsfreie Nutzung ermöglicht.

Danke-Deal mit optionalen Smartphones

Neben dem reinen Mobilfunktarif lassen sich auch Smartphones hinzubuchen. Hierbei wird eine einmalige Zuzahlung von 1 Euro fällig, während die monatlichen Raten je nach Modell variieren.

Zur Auswahl stehen unter anderem Geräte von Apple, Samsung und Google. Teilweise sind weitere Boni enthalten, etwa ein Apple Willkommensbonus beim iPhone 16 oder Zugaben wie Galaxy Buds FE bei Samsung-Modellen, wenn diese bis zu einem bestimmten Datum bestellt werden.

Übersicht ausgewählter Smartphone-Optionen:

iPhone 16 mit 100 GB: 1 € einmalig, 46,15 € monatlich (inkl. Apple Willkommensbonus bis 17.09.)

iPhone 17 mit 100 GB: 1 € einmalig, 58,99 € monatlich

iPhone 17 Pro mit 100 GB: 1 € einmalig, 73,99 € monatlich

Samsung Galaxy S25 mit 100 GB: 1 € einmalig, 54,49 € monatlich

Google Pixel 10 Pro mit 100 GB: 1 € einmalig, 58,24 € monatlich

Das Angebot richtet sich wie gesagt explizit an Bestandskunden, die bereits über einen Internetvertrag bei Vodafone verfügen.

Zum Vodafone Danke-Deal →

