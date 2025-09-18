Vodafone startet die Samsung Deals

Vodafone bietet im Zeitraum vom 18. September bis 1. Oktober spezielle Samsung-Angebote an. Im Fokus stehen die Modelle Galaxy S25 Ultra und Galaxy S25 FE in Kombination mit verschiedenen GigaMobil-Tarifen.

Laut Vodafone können Kunden das Samsung Galaxy S25 Ultra ab 26 Euro monatlich finanzieren, zuzüglich des gewählten Tarifpreises bei 36 Monaten Laufzeit. In Verbindung mit dem Tarif GigaMobil M kostet das Gerät einmalig 1 Euro plus 64,99 Euro pro Monat.

Für den GigaMobil Young M liegt der monatliche Preis bei 54,99 Euro. Internet-Bestandskunden von Vodafone erhalten zusätzlich einen Rabatt von 10 Euro monatlich.

Das Samsung Galaxy S25 FE ist nach Angaben des Unternehmens ab 15 Euro monatlich erhältlich, ebenfalls bei 36 Monaten Finanzierung. In Verbindung mit dem GigaMobil M fallen 53,99 Euro pro Monat an, mit dem GigaMobil Young M 43,99 Euro.

Auch hier gilt der monatliche Rabatt von 10 Euro für Internet-Bestandskunden. Beide Angebote sind an die Bedingung geknüpft, dass das unbegrenzte Datenvolumen nur bis zum 8. Oktober gültig ist.

Samsung Deals bei Vodafone im Überblick

Zusätzlich enthalten die Angebote das sogenannte „5 Jahres-Versprechen“ von Vodafone, das ab dem Tarif GigaMobil M oder Young M greift. Dieses umfasst laut Anbieter bis zu fünf Jahre Herstellergarantie sowie einen kostenlosen Akkutausch innerhalb dieses Zeitraums. Der Aktionszeitraum läuft bis einschließlich 1. Oktober.

Ich finde, die Deals sind recht komplex gestaltet und durch die unterschiedlichen Preisstufen, Boni und Zusatzkonditionen nicht ganz leicht zu überblicken. Wer sich dafür interessiert, sollte genau vergleichen, welcher Tarif sich für den eigenen Bedarf wirklich lohnt.

