Tesla: Das günstige Model Y kommt „in wenigen Wochen“

Tesla teasert seit dem Wochenende eine große Ankündigung für heute (Dienstag) an und spätestens nach dem letzten Teaser mit den Leuchten, war klar, dass es sich hier um das günstigere Model Y handelt. Und das kommt nach Deutschland.

Laut Handelsblatt habe André Thierig, Leiter der Giga Berlin, in einer internen Veranstaltung am Montag das neue und günstige Tesla Model Y bestätigt. Die Serienfertigung soll schon „in wenigen Wochen“ beginnen, so der Chef weiter.

Tesla Model Y für unter 40.000 Euro

Tesla hat hier so ziemlich alles überarbeitet, die Lichter, die Stoßfänger, es „sieht einfach aus wie ein anderes Auto“. Und der Preis wird „ungefähr zehn Prozent günstiger sein als das aktuelle Model Y.“.  Ich tippe hier also auf 39.990 Euro.

Mitarbeiter der Giga Berlin haben die finale Version am Montag bereits gesehen, erste Einheiten rollen dort seit einigen Wochen streng überwacht vom Band. Aus China hört man übrigens, dass auch das günstigere Model 3 heute dabei ist.

Es dürfte also ein spannender Tag für Tesla werden und ich bin wirklich gespannt, wie dieser Schritt ankommt und worauf man bei dieser Version am Ende verzichten muss. 40.000 Euro sind immerhin 40.000 Euro und auch wenn das für ein Model Y attraktiv ist, so ist Tesla weiterhin weit von einem „günstigen Elektroauto“ entfernt.

