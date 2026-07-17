Volkswagen: So klingt das elektrische Luxus-Modell von Bentley

Während viele Luxus- und Sportmarken im Highend-Segment gerade ihre Pläne für die Elektromobilität einkassieren, so hält die VW-Marke Bentley weiterhin daran fest und wird am 23. September den Torcal zeigen, das erste Elektroauto von Bentley.

Das Marketing ist bereits angelaufen und man hat vor ein paar Tagen nicht nur den Umriss geteilt, den ich als Beitragsbild genutzt habe, wir haben auch einen Teil des Hecks zu sehen bekommen. Heute hat Bentley noch ein weiteres Detail geteilt.

Man möchte mit diesem Elektroauto die gleichen „Emotionen“ wecken, wie mit den Verbrennern und hat sich daher die Bentley-Motoren der letzten Jahren genau angehört. Dabei hat man festgestellt, dass vor allem der Rhythmus emotional ist.

Statt also einen Fake-Sound mit einem Verbrenner zu entwerfen oder den Sound eines Elektromotors lauter zu machen, wie es die meisten Marken machen, hat sich Bentley ein Orchester geschnappt und einen „Motorsound“ mit Trommeln erstellt.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗