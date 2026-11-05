Volkswagen überrascht mit großem Update für ältere ID.-Modelle

Volkswagen hat ein umfangreiches OTA-Update für ältere ID.-Elektroautos angekündigt, das unter anderem die Batterievorkonditionierung nachrüstet.

Die neue ID. Software 3.9.1 richtet sich an Bestandsfahrzeuge mit der ersten Hardwaregeneration. Wie aus einer im ID. Drivers Club auf Facebook veröffentlichten Ankündigung hervorgeht, stehen Verbesserungen beim Laden, beim Batteriemanagement und bei der Zuverlässigkeit im Mittelpunkt.

Besonders interessant ist die Möglichkeit, die Hochvoltbatterie vor einem Schnellladevorgang manuell vorzuwärmen. Gerade bei niedrigen Außentemperaturen kann das höhere Ladeleistungen ermöglichen und damit die Ladezeit verkürzen.

VW ID. Software 3.9.1: Diese Verbesserungen sind geplant

Das Update umfasst mehrere Neuerungen:

Batteriemanagement: Automatische Temperaturanpassung an das Fahrverhalten und verbesserte Kühlung nach dem Schnellladen.

Automatische Temperaturanpassung an das Fahrverhalten und verbesserte Kühlung nach dem Schnellladen. AC-Laden: Stabilisierung der Ladeleistung bei bislang gelegentlich auftretenden Einbrüchen.

Stabilisierung der Ladeleistung bei bislang gelegentlich auftretenden Einbrüchen. PV-Überschussladen: Zuverlässigeres Fortsetzen des Ladevorgangs nach einer Ladepause.

Zuverlässigeres Fortsetzen des Ladevorgangs nach einer Ladepause. Türgriffe: Verbesserte Funktion bei wechselnden Witterungsbedingungen.

Verbesserte Funktion bei wechselnden Witterungsbedingungen. Batterieüberwachung: Warnmeldung bei auffällig hoher Selbstentladung der Hochvoltbatterie.

Hinzu kommen kleinere Korrekturen der Benutzeroberfläche. Der Begrüßungsbildschirm verschwindet künftig nach fünf Sekunden automatisch. Auch Fehlmeldungen zur Kindersicherung und eine fälschliche Kältemittelwarnung werden berücksichtigt.

Das Paket enthält außerdem Sicherheitsverbesserungen und schafft die Voraussetzung für weitere OTA-Aktualisierungen.

Verteilung startet schrittweise

Einen konkreten Starttermin nennt die Ankündigung nicht. Voraussetzung ist mindestens ID. Software 3.7. Fahrzeuge mit älteren Versionen müssen zunächst die verfügbaren Updates installieren.

Die Verteilung erfolgt in mehreren Wellen. Nutzer müssen OTA-Updates zugestimmt haben. Persönliche Einstellungen können zurückgesetzt werden. Bei technisch veränderten Fahrzeugen, etwa mit nachgerüsteten Rückfahrkameras, ist eine OTA-Installation nicht möglich. Hier ist der Volkswagen-Servicepartner zuständig.

Gerade die nachgereichte Batterievorkonditionierung dürfte für Besitzer älterer ID.-Modelle einen spürbaren Unterschied machen. Dass Volkswagen diese Funktion noch für die erste Hardwaregeneration bereitstellt, ist auch mit Blick auf die langfristige Softwarepflege erfreulich.

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