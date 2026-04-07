Volkswagen denkt über elektrisches ID-Flaggschiff nach

Aktuell ist der VW ID.7 das Ende der Fahnenstange bei Volkswagen, aber man denkt laut Martin Sander über ein neues Elektro-Flaggschiff nach, welches sich darüber einordnet. Konkret geht es um einen möglichen VW ID Touareg für die Zukunft.

Der Verbrenner wird in diesem Jahr eingestellt, aber als Elektroauto habe der SUV eine Zukunft, so der VW-Manager bei Autocar. Damit hat er mehr oder weniger ein Gerücht von 2025 bestätigt, welches einen VW ID Touareg für 2029 skizzierte.

Es gibt eine Lücke für große SUVs mit einem Hand zu Premium, die aber noch nicht voll Premium sind, davon ist Volkswagen überzeugt. So ein Modell hat zwar keine Priorität, aber als SUV eine Zukunft. Als Limousine, sprich als VW ID Phaeton, aber eher nicht, dieses Modell kam bei Volkswagen nicht so gut wie der große SUV an.