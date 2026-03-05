Volkswagen zeigt mehr von seinem neuen Kompakt-SUV

Volkswagen plant nicht nur einen elektrischen VW ID Polo, wir bekommen dieses Jahr auch einen VW ID Cross, bei dem ich fast davon ausgehe, dass er beliebter als der elektrische Polo sein wird. Jetzt gibt es frisches Material direkt von Volkswagen.

In sozialen Medien hat man neue Bilder und kurze Videos des VW ID Cross gezeigt, wenn auch noch mit Tarnfolie versehen. Bisher gab es aber nur Konzeptbilder und so bekommt man doch einen etwas besseren Eindruck des neuen Elektroautos.

Der VW ID Cross wird übrigens erst später in diesem Jahr kommen, der Cupra Raval und VW ID Polo machen den Anfang und da werden wir bald die Details zur Technik bekommen. Der Cross wird dann ein etwas höherer (und teurerer) Polo.

Falls ihr übrigens kein Fan von Volkswagen seid, das Modell aber grundsätzlich sehr spannend findet, dann könnte der Skoda Epiq für euch relevant sein, denn es wird zwei Hatchbacks und zwei SUVs geben. Die Hatchbacks kommen als erstes.