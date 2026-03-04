Mobilität

VW Golf 9: Volkswagen „zeigt“ das ganz neue Elektroauto

Autor-Bild
Von
Google News
|

Volkswagen plant einen neuen e-Golf, der kommende VW Golf 9 soll aber ein rein elektrisches Auto werden und kommt erst in vielen Jahren mit der ganz neuen SSP-Plattform. Aber das Management erwähnt das kommende Elektroauto sehr gerne.

Laut dpa wurde diese Woche sogar erstmals ein grober Umriss im Rahmen einer Betriebsversammlung in Wolfsburg gezeigt, wenn auch nur im Seitenprofil und ohne weitere Details. Volkswagen hat das Bild aber leider nicht öffentlich geteilt.

Die ganz neue Generation des Golfs bleibt in Wolfsburg, das war das Signal diese Woche, und soll gegen Ende des Jahrzehnts vom Band rollen. Ein Bild haben wir leider nicht für euch, aber vielleicht wird dieses auch bald offiziell online gestellt.

Cupra Raval: Hier sieht man die neue Elektro-Hoffnung für 2026

Cupra baut sein Portfolio an Elektroauto in diesem Jahr aus und plant nicht nur einen neuen Born und später auch…

4. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / VW Golf 9: Volkswagen „zeigt“ das ganz neue Elektroauto
Weitere Neuigkeiten
Apple traut sich wieder: MacBook Neo vorgestellt
in Computer
PlayStation mit neuer Strategie: Sony plant keine* PC-Spiele mehr
in Gaming
Das erste Luxus-Elektroauto von Toyota ist grandios gescheitert
in Mobilität
Deutscher Automarkt im Februar 2026: SUVs dominant, Hybride auf Rekordhoch
in Mobilität
Tagesschau
Ende einer Ära: ARD stellt drei Sender ein
in Unterhaltung
Resident Evil Requiem: Capcom überrascht mit ersten Zahlen
in Gaming
Cupra Raval: Hier sieht man die neue Elektro-Hoffnung für 2026
in Mobilität
Volvo ist überrascht: Neues Elektroauto übertrifft alle Erwartungen
in Mobilität
oneplus integriert RTL+ ab März 2026 ins Schweizer Streaming-Angebot
in Unterhaltung
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn weitet Probe BahnCard Gold auf Paralympische Winterspiele aus
in Mobilität