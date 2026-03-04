VW Golf 9: Volkswagen „zeigt“ das ganz neue Elektroauto

Volkswagen plant einen neuen e-Golf, der kommende VW Golf 9 soll aber ein rein elektrisches Auto werden und kommt erst in vielen Jahren mit der ganz neuen SSP-Plattform. Aber das Management erwähnt das kommende Elektroauto sehr gerne.

Laut dpa wurde diese Woche sogar erstmals ein grober Umriss im Rahmen einer Betriebsversammlung in Wolfsburg gezeigt, wenn auch nur im Seitenprofil und ohne weitere Details. Volkswagen hat das Bild aber leider nicht öffentlich geteilt.

Die ganz neue Generation des Golfs bleibt in Wolfsburg, das war das Signal diese Woche, und soll gegen Ende des Jahrzehnts vom Band rollen. Ein Bild haben wir leider nicht für euch, aber vielleicht wird dieses auch bald offiziell online gestellt.