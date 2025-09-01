Volvo hat keine Zukunft für Kombis geplant

Mobilität

Volvo will nicht nur SUVs auf den Markt bringen, hat aber genau das in den letzten Jahren getan. Mit dem kommenden ES90 kommt auch bald eine Limousine und es soll auch ein ES60 geplant sein, aber das war es auch schon, mehr gibt es nicht.

Gegenüber Autocar hat die Marke bestätigt, dass die V-Reihe (also die Kombis) bei Volvo keine Zukunft hat, nach dem V90 ist Schluss. Einen Volvo EV90 oder Volvo EV60 wird es also, jedenfalls auf absehbare Zeit, nicht bei der Geely-Marke geben.

Volvo sieht übrigens die größere Auswahl bei SUVs als passablen Ersatz für das Wegfallen der Kombis, auch wenn sich sicher der ein oder andere Kunde eine gute und elektrische Lösung gewünscht hätte. Und es gibt mit Mercedes, BMW und Audi immerhin noch einige Marken, die einen elektrischen Kombi im Portfolio haben.

Der ganz neue BMW iX3 macht sich bereit

BMW steht vor einer sehr wichtigen Ankündigung, vielleicht sogar der wichtigsten der letzten Jahre. Am 5. September um 11 Uhr…

1. September 2025 | Jetzt lesen →

