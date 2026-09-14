Firmware und Updates

Apple iOS 27 ist da: Das große Update wird ab sofort verteilt

Oliver Schwuchow
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1 Kommentar

Apple hat mit dem Rollout von iOS 27 begonnen, dem großen Update für 2026, was seit letztem Jahr bekanntlich die Zahl des darauffolgenden Jahres hat. Damit haben wir heute gerechnet, denn Apple bestätigte den Rollout von IOS 27 für Montag.

Mehr Performance, mehr Stabilität, mehr Akkulaufzeit, mehr Feinschliff – und ein paar Optimierungen bei Liquid Glass. Aber ohne Siri AI in Deutschland, denn die neue KI, die heute als Beta startet, kommt auf absehbare Zeit nicht in die EU.

Es ist kein gewaltiges Upgrade und da, was man mit iOS 26 hätte liefern dürfen, aber Apple hatte viel mit der Optimierung für das Foldable zu tun. Das kommt dann mit iOS 27.1 im Oktober. Mit iOS 28 soll es 2028 wird größere Änderungen bei iOS geben, Apple hatte mit Siri AI, dem iPhone Duo und Optimierungen genug zu tun.

Ich nutze iOS 27 seit einigen Wochen, seit ein paar Tagen auch auf meinem „Daily Driver“, mir gefallen die Optimierungen und Kleinigkeiten durchaus gut. Aber mir fehlt Siri AI und ich hoffe, dass die finale Version mit iOS 27.4 auch zu uns kommt.

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    So unterschiedlich können Meinungen sein. Siri könnte man von mir aus komplett einstampfen. Mir ist beispielsweise eher wichtig, dass die miserable bereinigen Funktion endlich verbessert.

    Antworten

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