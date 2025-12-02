Mobilität

Volvo plant „reines Elektroauto ohne Kompromisse“

Volvo wird mit der kommenden SPA3-Plattform endlich eine Plattform an den Start bringen, die in erster Linie für Elektroautos ausgelegt ist. Bisher nutzte man eine Basis, mit der auch Verbrenner entwickelt wurden, was eben Nachteile mitbringt.

Beim kommenden Volvo EX60 hat man „im Grunde auf einem weißen Blatt Papier angefangen“, so Entwicklungschef Anders Bell in der Automobilwoche. Das Ziel sei „ein reines Elektroauto ohne Kompromisse zu entwickeln“. Außerdem soll die neue Plattform flexibler, besser skalierbar und immer aktuell bei der Software sein.

Volvo EX60 Teaser

Das mit der Software lief bei Volvo nicht immer rund, wie man beim EX90 und ES90 sieht, aber man habe „viel von Google gelernt (und) das zahlt sich jetzt aus“. Volvo setzt auf Android Automotive mit Google-Diensten. Der Fokus beim EX60 lag, noch mehr als in der Vergangenheit, auf Effizienz des Elektroautos und auf Sicherheit.

Mittlerweile sind Volvo und Google ein gut eingespieltes Team und „je tiefer die Kooperationen gehen, umso schneller können Iterationen stattfinden“, was jetzt für eine schnellere Entwicklung neuer Modelle sorgt. Volvo wird den EX60 im Januar 2026 vorstellen, es ist das wichtigste Elektroauto der Marke für die Zukunft.

