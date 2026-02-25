Mobilität

Volvo ruft 40.000 Elektro-SUVs zurück

Autor-Bild
Von
|
Volvo Ex30 Hinten

Der Autobauer Volvo Cars ruft weltweit über 40.000 Elektro-SUVs des Typs EX30 wegen möglicher Überhitzung der Batterie zurück.

Das Unternehmen bestätigte gegenüber Reuters, dass 40.323 Fahrzeuge der Varianten Single Motor Extended Range und Twin Motor Performance betroffen sind. In den Hochvolt-Batteriepacks sollen Module ersetzt werden, nachdem ein Überhitzungsrisiko festgestellt wurde. Betroffene Halter werden laut Unternehmensangaben kontaktiert.

Rückruf des Volvo EX30 wegen Batterieüberhitzung

Seit Dezember rät Volvo Besitzern in mehreren Ländern, darunter die USA und Australien, Fahrzeuge nicht in Gebäuden zu parken und den Ladestand auf 70 Prozent zu begrenzen. Der Austausch der Module soll kostenfrei erfolgen. Die Batteriezellen stammen aus einem Gemeinschaftsunternehmen mit Geely, das den Fehler nach Unternehmensangaben behoben hat.

Nach Bekanntwerden der Pläne verlor die Aktie rund vier Prozent. Analysten verweisen auf die Bedeutung des EX30 für die Elektromobilitätsstrategie und auf mögliche hohe Kosten. Ich halte den Vorgang für einen Belastungstest der „Sicherheitsmarke“, auch wenn Rückrufe in der Branche nicht ungewöhnlich sind.

Der Neue Mercedes Benz Eqa The New Mercedes Benz Eqa

Mercedes startet Batterietausch bei EQA und EQB – auch in Deutschland

Der Autobauer Mercedes-Benz ruft weltweit mehr als 33.000 EQA- und EQB-Modelle wegen möglicher Brandgefahr zurück. Betroffen sind Fahrzeuge der Baujahre…

20. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volvo ruft 40.000 Elektro-SUVs zurück
Weitere Neuigkeiten
Entering The Premium Class: Audi E Tron Gt Quattro Combines Emot
Audi stürzt in den USA ab: Der große Problem-Markt
in Mobilität
Sonos Era 300 Detail
Sonos plant schon wieder eine komplett neue App
in Audio
Telekom 1
Telekom Prepaid: Heute starten die neuen MagentaMobil-Tarife
in Tarife
Apple: Das iPhone 18 Pro bekommt ein „Redesign“ auf der Front
in Smartphones
Wolverine hat ein Datum und GTA 6 im Herbst scheint „sicher“
in Gaming
Apple MacBook Pro 2026: OLED, Touchscreen und Dynamic Island
in Computer und Co.
ARD Audiothek: Mario Basler – Fußball-Diva, Entertainer, Kultfigur
in Unterhaltung
LEGO SMART Brick: Eindrücke vom „smarten“ Stein vor dem Marktstart
in News
Nothing Phone 3: Firmware-Update umfasst viele Fehlerbehebungen und mehr
in Firmware und OS
Skoda Elroq Produktion
Skoda Elroq dominiert die Elektroautos in Europa
in Mobilität