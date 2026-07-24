VW-Gewinn bricht drastisch ein: Volkswagen senkt Prognose

Der Volkswagen-Konzern hat nach einem schwachen zweiten Quartal seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr gesenkt.

Volkswagen hat im zweiten Quartal 2026 einen Gewinn von 1,5 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einem Rückgang von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch im ersten Halbjahr fiel der Gewinn mit 5,9 Milliarden Euro niedriger aus. Der Umsatz blieb mit 158 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau.

Volkswagen reagiert auf schwache Geschäftsentwicklung

Als Grund für die vorsichtigere Prognose nennt das Unternehmen unter anderem das schwache Geschäft in China. Dort gingen die Auslieferungen im ersten Halbjahr um mehr als ein Drittel auf 424.300 Fahrzeuge zurück. Weltweit sanken die Auslieferungen konzernweit um fast neun Prozent auf 2,1 Millionen Fahrzeuge. Laut Unternehmensangaben entwickelten sich die Verkäufe außerhalb Chinas günstiger.

Wichtige Kennzahlen im Überblick:

Gewinn im zweiten Quartal: 1,5 Milliarden Euro

Halbjahresumsatz: 158 Milliarden Euro

Weltweite Auslieferungen: 2,1 Millionen Fahrzeuge

Volkswagen erwartet für 2026 nun bestenfalls einen stabilen Umsatz, während zuvor ein Wachstum von bis zu drei Prozent in Aussicht gestellt worden war. An der Prognose für die operative Umsatzrendite hält der Konzern fest. Finanzvorstand Arno Antlitz erklärte, die derzeitige Marge zeige weiteren Handlungsbedarf bei den Kosten.

Ich halte die Entwicklung für ein deutliches Signal, dass Volkswagen neben kurzfristigen Sparmaßnahmen vor allem Antworten auf den anhaltenden Wettbewerbsdruck und die schwierige Marktlage in China finden muss.

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