Mobilität

VW-Gewinn bricht drastisch ein: Volkswagen senkt Prognose

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

Der Volkswagen-Konzern hat nach einem schwachen zweiten Quartal seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr gesenkt.

Volkswagen hat im zweiten Quartal 2026 einen Gewinn von 1,5 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einem Rückgang von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch im ersten Halbjahr fiel der Gewinn mit 5,9 Milliarden Euro niedriger aus. Der Umsatz blieb mit 158 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau.

Volkswagen reagiert auf schwache Geschäftsentwicklung

Als Grund für die vorsichtigere Prognose nennt das Unternehmen unter anderem das schwache Geschäft in China. Dort gingen die Auslieferungen im ersten Halbjahr um mehr als ein Drittel auf 424.300 Fahrzeuge zurück. Weltweit sanken die Auslieferungen konzernweit um fast neun Prozent auf 2,1 Millionen Fahrzeuge. Laut Unternehmensangaben entwickelten sich die Verkäufe außerhalb Chinas günstiger.

Wichtige Kennzahlen im Überblick:

  • Gewinn im zweiten Quartal: 1,5 Milliarden Euro
  • Halbjahresumsatz: 158 Milliarden Euro
  • Weltweite Auslieferungen: 2,1 Millionen Fahrzeuge

Volkswagen erwartet für 2026 nun bestenfalls einen stabilen Umsatz, während zuvor ein Wachstum von bis zu drei Prozent in Aussicht gestellt worden war. An der Prognose für die operative Umsatzrendite hält der Konzern fest. Finanzvorstand Arno Antlitz erklärte, die derzeitige Marge zeige weiteren Handlungsbedarf bei den Kosten.

Ich halte die Entwicklung für ein deutliches Signal, dass Volkswagen neben kurzfristigen Sparmaßnahmen vor allem Antworten auf den anhaltenden Wettbewerbsdruck und die schwierige Marktlage in China finden muss.

VW ID Cross startet: Volkswagen will 36.525 Euro dafür haben

Volkswagen ist aktuell sehr zufrieden mit den günstigen Elektroautos, aber ein Modell fehlt noch, der VW ID Cross, der vor…23. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. VW-fan 🏅
    sagt am

    Eine Firma in der Krise macht pro Monat 500 Mio Euro Gewinn. Und dann sagen sie, sie müssen dringend Leute rauswerfen. kranke Welt…

    Antworten
  2. cby ☀️
    sagt am

    An den Zahlen von VW sieht man erst wie schlecht die Zahlen von Tesla waren.
    An die miese Marge von Tesla kommt nicht einmal VW heran.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / VW-Gewinn bricht drastisch ein: Volkswagen senkt Prognose
Weitere Neuigkeiten
Cupra: Das günstige Elektroauto übertrifft „sämtliche Erwartungen“
in Mobilität
Skoda wird dank Elektroautos zur Vorzeigemarke im VW-Konzern
in Mobilität
Lidl integriert Wero
in Fintech
Home Assistant öffnet erstmals neue Smart-Home-Datenbank
in Smart Home
Kein Kleingeld mehr: So deutlich wünschen sich Autofahrer bargeldloses Parken
in Fintech
Amazon Alexa Plus Logo
Das Ende von Alexa? Amazon bessert bei Alexa+ nach
in Dienste
Neue Euro-Scheine: Jetzt kannst du mitentscheiden
in Gesellschaft
Wolverine: Hier ist der Story Trailer für den Marvel-Blockbuster
in Gaming
Hyundai Ioniq 5 2024 Facelift Header
Hyundai, Kia und Genesis verkaufen weniger Autos
in Mobilität
Google Gemini ist auf dem Weg zu einem Milliarden-Dienst
in Dienste