Mobilität

VW ID.7 ist meistzugelassenes Elektroauto im Oktober 2026

René Hesse
Von
The All Electric Volkswagen Id.7 Tourer

Der VW ID.7 führt im Oktober 2026 die Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland an, während der BEV-Markt um 79,5 Prozent wächst.

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wurden im Oktober insgesamt 254.492 Pkw neu zugelassen. Das entspricht einem Plus von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Besonders deutlich legten rein elektrische Fahrzeuge zu. Mit 94.086 Neuzulassungen erreichten sie einen Marktanteil von 37,0 Prozent.

KBA-Neuzulassungen: Elektroautos und SUVs legen deutlich zu

Der VW ID.7 war mit 3.576 Neuzulassungen das erfolgreichste Elektroauto. Bei den Plug-in-Hybriden führte der VW Tiguan mit 1.901 Fahrzeugen. Insgesamt kamen 28.499 Plug-in-Hybride neu auf die Straße, 7,9 Prozent weniger als im Oktober 2025.

Die wichtigsten Zahlen zu den alternativen Antrieben:

  • Elektroautos (BEV): 94.086 Neuzulassungen, plus 79,5 Prozent
  • Plug-in-Hybride: 28.499 Neuzulassungen, minus 7,9 Prozent
  • Hybride ohne Stecker: 67.432 Neuzulassungen, minus 4,6 Prozent
  • Alternative Antriebe insgesamt: 192.088 Neuzulassungen, plus 24,0 Prozent

Damit entfielen 75,5 Prozent aller Neuzulassungen auf alternative Antriebe. Rein elektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride kamen zusammen auf 48,2 Prozent.

Auch bei den Fahrzeugsegmenten gab es interessante Entwicklungen. SUVs blieben mit 96.076 Neuzulassungen und einem Marktanteil von 37,8 Prozent das größte Segment. Hier führte der Mercedes GLC mit 6.310 Fahrzeugen.

In der Kompaktklasse behauptete sich der VW Golf mit 8.088 Neuzulassungen. Bei den Kleinwagen lag der MINI mit 4.389 Fahrzeugen vorne, während die Mercedes CLA-Klasse die Mittelklasse anführte.

Segment Neuzulassungen Veränderung
Minis 7.205 +20,6 %
Kleinwagen 34.868 +9,1 %
Kompaktklasse 34.694 -15,3 %
Mittelklasse 20.252 -7,0 %
Obere Mittelklasse 13.629 +1,3 %
Oberklasse 1.405 +11,1 %
SUVs 96.076 +13,3 %
Geländewagen 24.876 -6,4 %
Sportwagen 918 -22,2 %
Mini-Vans 1.313 -41,6 %
Großraum-Vans 3.102 -15,6 %
Utilities 11.172 +3,6 %
Wohnmobile 3.395 -20,2 %
Sonstige 1.587 +30,4 %
Insgesamt 254.492 +1,7 %

Die meistzugelassenen Modelle nach Segment

Segment Top-Modell Anzahl
Minis Dacia Spring 1.743
Kleinwagen MINI MINI 4.389
Kompaktklasse VW Golf 8.088
Mittelklasse Mercedes CLA-Klasse 3.696
Obere Mittelklasse Audi A6 4.041
Oberklasse Mercedes S-Klasse 662
SUVs Mercedes GLK, GLC 6.310
Geländewagen VW Tiguan 6.416
Sportwagen Porsche 911 664
Mini-Vans Peugeot 3008 1.113
Großraum-Vans Mercedes V-Klasse 1.283
Utilities VW Transporter 1.791
Wohnmobile Fiat Ducato 1.266

Neuzulassungen nach Antriebsart

Antriebsart Neuzulassungen Veränderung
Elektro (BEV) 94.086 +79,5 %
Plug-in-Hybrid 28.499 -7,9 %
Brennstoffzelle 6 k. A.
Elektro-Antrieb zusammen 122.591 +47,0 %
Hybrid ohne Plug-in 67.432 -4,6 %
Davon Voll-Hybrid 13.716 +12,7 %
Gas insgesamt 2.065 +121,6 %
Wasserstoff 0 k. A.
Alternative Antriebe gesamt 192.088 +24,0 %

Die meistzugelassenen Modelle nach Antriebsart

Antriebsart Top-Modell Anzahl
Elektro (BEV) VW ID.7 3.576
Plug-in-Hybrid VW Tiguan 1.901
Brennstoffzelle Hyundai Nexo 6
Hybrid ohne Plug-in VW T-Roc 4.400
Voll-Hybrid Toyota Yaris 2.556
Gas insgesamt Dacia Sandero 1.535

Bemerkenswert ist vor allem die Entwicklung bei Elektroautos. Ihr kräftiges Wachstum steht einem insgesamt nur leicht gewachsenen Pkw-Markt gegenüber. Der Wandel bei den Antrieben fällt damit deutlich stärker aus als die Entwicklung der gesamten Neuzulassungen.

Vw Id3 Laden
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