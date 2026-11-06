VW ID.7 ist meistzugelassenes Elektroauto im Oktober 2026
Der VW ID.7 führt im Oktober 2026 die Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland an, während der BEV-Markt um 79,5 Prozent wächst.
Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wurden im Oktober insgesamt 254.492 Pkw neu zugelassen. Das entspricht einem Plus von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Besonders deutlich legten rein elektrische Fahrzeuge zu. Mit 94.086 Neuzulassungen erreichten sie einen Marktanteil von 37,0 Prozent.
KBA-Neuzulassungen: Elektroautos und SUVs legen deutlich zu
Der VW ID.7 war mit 3.576 Neuzulassungen das erfolgreichste Elektroauto. Bei den Plug-in-Hybriden führte der VW Tiguan mit 1.901 Fahrzeugen. Insgesamt kamen 28.499 Plug-in-Hybride neu auf die Straße, 7,9 Prozent weniger als im Oktober 2025.
Die wichtigsten Zahlen zu den alternativen Antrieben:
- Elektroautos (BEV): 94.086 Neuzulassungen, plus 79,5 Prozent
- Plug-in-Hybride: 28.499 Neuzulassungen, minus 7,9 Prozent
- Hybride ohne Stecker: 67.432 Neuzulassungen, minus 4,6 Prozent
- Alternative Antriebe insgesamt: 192.088 Neuzulassungen, plus 24,0 Prozent
Damit entfielen 75,5 Prozent aller Neuzulassungen auf alternative Antriebe. Rein elektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride kamen zusammen auf 48,2 Prozent.
Auch bei den Fahrzeugsegmenten gab es interessante Entwicklungen. SUVs blieben mit 96.076 Neuzulassungen und einem Marktanteil von 37,8 Prozent das größte Segment. Hier führte der Mercedes GLC mit 6.310 Fahrzeugen.
In der Kompaktklasse behauptete sich der VW Golf mit 8.088 Neuzulassungen. Bei den Kleinwagen lag der MINI mit 4.389 Fahrzeugen vorne, während die Mercedes CLA-Klasse die Mittelklasse anführte.
|Segment
|Neuzulassungen
|Veränderung
|Minis
|7.205
|+20,6 %
|Kleinwagen
|34.868
|+9,1 %
|Kompaktklasse
|34.694
|-15,3 %
|Mittelklasse
|20.252
|-7,0 %
|Obere Mittelklasse
|13.629
|+1,3 %
|Oberklasse
|1.405
|+11,1 %
|SUVs
|96.076
|+13,3 %
|Geländewagen
|24.876
|-6,4 %
|Sportwagen
|918
|-22,2 %
|Mini-Vans
|1.313
|-41,6 %
|Großraum-Vans
|3.102
|-15,6 %
|Utilities
|11.172
|+3,6 %
|Wohnmobile
|3.395
|-20,2 %
|Sonstige
|1.587
|+30,4 %
|Insgesamt
|254.492
|+1,7 %
Die meistzugelassenen Modelle nach Segment
|Segment
|Top-Modell
|Anzahl
|Minis
|Dacia Spring
|1.743
|Kleinwagen
|MINI MINI
|4.389
|Kompaktklasse
|VW Golf
|8.088
|Mittelklasse
|Mercedes CLA-Klasse
|3.696
|Obere Mittelklasse
|Audi A6
|4.041
|Oberklasse
|Mercedes S-Klasse
|662
|SUVs
|Mercedes GLK, GLC
|6.310
|Geländewagen
|VW Tiguan
|6.416
|Sportwagen
|Porsche 911
|664
|Mini-Vans
|Peugeot 3008
|1.113
|Großraum-Vans
|Mercedes V-Klasse
|1.283
|Utilities
|VW Transporter
|1.791
|Wohnmobile
|Fiat Ducato
|1.266
Neuzulassungen nach Antriebsart
|Antriebsart
|Neuzulassungen
|Veränderung
|Elektro (BEV)
|94.086
|+79,5 %
|Plug-in-Hybrid
|28.499
|-7,9 %
|Brennstoffzelle
|6
|k. A.
|Elektro-Antrieb zusammen
|122.591
|+47,0 %
|Hybrid ohne Plug-in
|67.432
|-4,6 %
|Davon Voll-Hybrid
|13.716
|+12,7 %
|Gas insgesamt
|2.065
|+121,6 %
|Wasserstoff
|0
|k. A.
|Alternative Antriebe gesamt
|192.088
|+24,0 %
Die meistzugelassenen Modelle nach Antriebsart
|Antriebsart
|Top-Modell
|Anzahl
|Elektro (BEV)
|VW ID.7
|3.576
|Plug-in-Hybrid
|VW Tiguan
|1.901
|Brennstoffzelle
|Hyundai Nexo
|6
|Hybrid ohne Plug-in
|VW T-Roc
|4.400
|Voll-Hybrid
|Toyota Yaris
|2.556
|Gas insgesamt
|Dacia Sandero
|1.535
Bemerkenswert ist vor allem die Entwicklung bei Elektroautos. Ihr kräftiges Wachstum steht einem insgesamt nur leicht gewachsenen Pkw-Markt gegenüber. Der Wandel bei den Antrieben fällt damit deutlich stärker aus als die Entwicklung der gesamten Neuzulassungen.
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