VW ID Buzz: Volkswagen pausiert die Produktion

Der VW ID Buzz kämpft mit einer schlechten Nachfrage und seit Montag stehen die Bänder für eine Woche still, so ein Sprecher von Volkswagen im NDR. Betroffen ist das Werk von Volkswagen-Nutzfahrzeuge in Hannnover-Stöcken, so die Quelle.

Neben dem VW ID Buzz rollt dort auch der Multivan vom Band, beide Modelle sind nicht so beliebt, wie Volkswagen das eingeschätzt hat. Der „Markt für leichte Nutzfahrzeuge in Europa gehe zurück“, so ein Sprecher der Volkswagen Group.

Der VW ID Buzz ist zu teuer

Das große Problem des VW ID Buzz dürfte die Kombination aus Technik und Preis sein, denn grundsätzlich kommt der Buzz, vor allem optisch, gut an. Aber der kleine Akku ergibt hier keinen Sinn, damit sinkt die Reichweite zu stark, und mit einem großen Akku und ein paar Extras landet man beim VW ID Buzz bei 60.000+ Euro.

Nächstes Jahr startet die große Upgrade-Welle der Elektroautos von Volkswagen, denn nach MEB folgt MEB+ als optimierte Plattform für die ID-Reihe. Mal schauen, ob der VW ID Buzz ein Upgrade erhält und im Portfolio von Volkswagen bleibt.