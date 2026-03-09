Mobilität

Volkswagen zeigt bald den ganz neuen VW ID.3

Bei den Elektroautos im VW-Konzern steht in diesem Jahr ein großer Schritt an und wir werden günstigere Versionen mit neuer Akkutechnik, neue Funktionen und auch die Rückkehr von echten Tasten sehen. Basis ist MEB+, eine Weiterentwicklung der aktuellen MEB-Plattform. Und das erste Modell wurde schon offiziell gezeigt.

Der neue Cupra Born durfte tatsächlich den Anfang machen, was mich auch etwas gewundert hat, aber die Marke wird immer wichtiger für den Konzern. Aber es gibt mehr, wie einen ganz neuen VW ID.3, der übrigens noch kein VW ID Golf wird. Der steht erst mit der 9. Generation an, die aber noch viele Jahre in der Zukunft liegt.

Neuer VW ID.3 wird noch im März gezeigt

Doch der neue VW ID.3 kommt im zweiten Quartal und laut Edison werden wir das Elektroauto noch Ende März sehen. Technisch wird das wie beim neuen Cupra Born aussehen, aber vielleicht gibt es bei VW noch mehr Details, denn Cupra wollte sich zum Beispiel nicht zur ganz neuen Basis mit 50 kWh und 125 kW (170 PS) äußern.

Was steht beim VW ID.3 an? Es gibt eine frische Optik, die mehr nach „Volkswagen“ aussieht, es gibt aktualisierte Akkus und Motoren, mehr Leistung, Android als Basis für die Software und vielleicht sogar einen VW ID.3 GTI statt VW ID.3 GTX, denn das GTX-Branding stirbt aus. Der erste Elektro-GTI wird aber der VW ID Polo sein.

Porsche im großen Wandel: Ab jetzt gibt man „Vollgas“

Porsche verkauft immer weniger Autos und verdient immer weniger Geld, die VW-Marke ist in eine echte Krise geraten. Daher wurde…

9. März 2026 | Jetzt lesen →

