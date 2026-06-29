Mobilität

VW ID Polo und Skoda Elroq: Renault will technisch aufschließen

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Der neue 4er und 5er von Renault kommen zwar gut an, technisch rollt aber bald eine neue Generation an Elektroautos zu den Kunden, die einen Hauch mehr bietet, wie der kommende VW ID Polo oder die neue Version des beliebten Skoda Elroq.

Laut Autocar wird Renault also 2027 dafür sorgen (vielleicht sogar schon Ende 2026), dass die beiden Elektroautos mehr Power und mehr Reichweite erhalten.

Renault hat bestätigt, dass man hier vor allem auf einen neuen Elektromotor setzt, den „Gen 2 Evo“, der deutlich effizienter sein soll und Dinge mitbringt, an denen man für den neuen Megane und Scenic arbeitet, die allerdings erst 2028 kommen.

Das erste Elektroauto mit diesem Motor ist übrigens der elektrische Twingo, aber dessen Leistung ist auf knapp 80 PS beschränkt, die anderen Modelle haben mehr.

Da hat jetzt auf jeden Fall die Optimierung im Detail begonnen, denn während man in der gehobenen Preisklasse einfach immer größere Akkus in die Autos packt, so muss man hier schauen, dass diese effizienter werden, damit sie preislich attraktiv bleiben. Aktuell kommen die beiden Modelle übrigens knapp 400 km (WLTP) weit.

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29. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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