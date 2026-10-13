Mobilität

VW ID Tiguan startet: Volkswagen öffnet den Konfigurator

Oliver Schwuchow
Von

Volkswagen präsentierte Ende letzter Woche den Nachfolger des VW ID.4, den VW ID Tiguan, der auch gleichzeitig den VW ID.5 ablöst. Technisch tut sich nicht viel, es gibt aber eine komplett neue Optik, besseres Material und einen neuen Namen.

Der neue Elektro-SUV kommt 2027 zu Kunden und dann werden wir auch weitere Versionen sehen. Zum Start ist die Übersicht noch überschaubar und wer möchte, der kann sich den VW ID Tiguan ab sofort direkt bei Volkswagen konfigurieren.

Ich spiele den Konfigurator ja gerne durch. um zu schauen, wo ich lande. Die Basis für 42.695 Euro würde mir nicht reichen, ich würde bei ca. 55.000 Euro landen. Und mit fast voller Hütte sind es dann schon ca. 70.000 Euro (ohne R-Line), verrückt.

Das ist mit Blick auf die Technik eigentlich grenzwertig, ein Tesla Model Y ist bis heute besser und günstiger und Konkurrenten wie Hyundai nutzen immerhin 800 Volt. Aber ich vermute, dass die neue Optik und der Name vorerst ausreichen. Bei uns in Europa jedenfalls. In anderen Märkten wird es der VW ID Tiguan schwer haben.

Mobilität · 13. Oktober 2026

VW-Konzern hat ein Problem mit Elektroautos

Die VW-Marken verkaufen immer weniger Autos und auch bei den Elektroautos ging es in den ersten neun Monaten des Jahres… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
WhatsApp arbeitet an einer neuen Art von Stickern
13.10.26 · Dienste
Teufel zeigt „neue Flaggschiff-Soundbar der Spitzenklasse“
13.10.26 · Audio
Das Ende von Seat: „Bitte keine Panik machen“
13.10.26 · Mobilität
Smartphones: Apple und Samsung dominieren die Branche
13.10.26 · Smartphones
Skoda Epiq: Neue Version des kompakten Elektroautos angekündigt
13.10.26 · Mobilität
Dating per Staatsauftrag: Singapur geht einen ungewöhnlichen Weg
13.10.26 · Dienste
Wero bekommt von DHL vorerst eine Absage: Das steckt dahinter
13.10.26 · Fintech
Deutsche Bahn: Fahrplan 2027 bringt neue ICE-Sprinter und stabile Preise
13.10.26 · Mobilität
comdirect legt nach: 250 Euro Girokonto-Prämie und deutlich mehr Zinsen
13.10.26 · Fintech
VW-Konzern hat ein Problem mit Elektroautos
13.10.26 · Mobilität
Du bist hier: Volkswagen
mobiFlip / Mobilität / VW ID Tiguan startet: Volkswagen öffnet den Konfigurator