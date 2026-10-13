VW ID Tiguan startet: Volkswagen öffnet den Konfigurator

Volkswagen präsentierte Ende letzter Woche den Nachfolger des VW ID.4, den VW ID Tiguan, der auch gleichzeitig den VW ID.5 ablöst. Technisch tut sich nicht viel, es gibt aber eine komplett neue Optik, besseres Material und einen neuen Namen.

Der neue Elektro-SUV kommt 2027 zu Kunden und dann werden wir auch weitere Versionen sehen. Zum Start ist die Übersicht noch überschaubar und wer möchte, der kann sich den VW ID Tiguan ab sofort direkt bei Volkswagen konfigurieren.

Ich spiele den Konfigurator ja gerne durch. um zu schauen, wo ich lande. Die Basis für 42.695 Euro würde mir nicht reichen, ich würde bei ca. 55.000 Euro landen. Und mit fast voller Hütte sind es dann schon ca. 70.000 Euro (ohne R-Line), verrückt.

Das ist mit Blick auf die Technik eigentlich grenzwertig, ein Tesla Model Y ist bis heute besser und günstiger und Konkurrenten wie Hyundai nutzen immerhin 800 Volt. Aber ich vermute, dass die neue Optik und der Name vorerst ausreichen. Bei uns in Europa jedenfalls. In anderen Märkten wird es der VW ID Tiguan schwer haben.

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