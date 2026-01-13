waipu.tv und HBO Max: Die Kombi-Pakete starten

Der Streamingdienst HBO Max startet heute in Deutschland und geht dafür unter anderem eine Partnerschaft mit waipu.tv ein. Die neuen Kombipakete sind ab sofort buchbar.

Zum Deutschland-Start von HBO Max tritt neben RTL+ auch waipu.tv als offizieller Launch-Partner auf. Beide Anbieter bringen neue Monats- und Jahrespakete auf den Markt, die Live-TV und Streaming in einem Angebot bündeln. Grundlage ist das Perfect-Plus-Paket von waipu.tv, das laut Unternehmensangaben mehr als 300 TV-Sender in HD umfasst.

HBO Max richtet sich an Serien- und Filmfans und vereint Inhalte verschiedener Marken und Studios. Dazu zählen preisgekrönte HBO-Originals, internationale Serien sowie Filme aus dem Portfolio von Warner Bros. Ergänzt wird das Angebot durch Inhalte aus bekannten Franchises wie DC und Harry Potter.

HBO Max Inhalte und Paketstruktur bei waipu.tv

Zu den angekündigten Serien zählen unter anderem „House of the Dragon“, „The Last of Us“, „The White Lotus“ und „Euphoria“. Zudem sollen neue Titel wie „A Knight of the Seven Kingdoms“ ab Januar 2026 verfügbar sein.

Im Filmbereich nennt das Unternehmen Blockbuster wie „The Batman“, „Dune“ sowie kommende Produktionen wie „The Conjuring 4: Das letzte Kapitel“.

Die neuen Kombi-Pakete im Überblick:

Monats- und Jahrespakete in drei HBO-Max-Stufen

Varianten mit Werbung, Standard und Premium

Preise zwischen 19,99 und 30,49 Euro pro Monat

Jahrespakete mit gestaffelten Monatspreisen

