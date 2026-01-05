Dehoga lehnt Pflicht zur Kartenzahlung in der Gastronomie ab
Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga lehnt eine verpflichtende Bereitstellung digitaler Bezahlmöglichkeiten in der Gastronomie ab.
Die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, Ingrid Hartges, hat sich gegen eine gesetzliche Pflicht zur Kartenzahlung ausgesprochen.
Sie verwies darauf, dass insbesondere bei sehr kleinen Beträgen wie einer Kugel Eis, einem Kaffee oder einem Bier zusätzliche Gebühren anfielen, die wirtschaftlich nicht verhältnismäßig seien. Entsprechende Verpflichtungen könnten nach ihrer Darstellung vorwiegend kleinere Betriebe belasten.
Auslöser der Debatte ist eine Forderung aus Niedersachsen, digitale Zahlungsoptionen in Gaststätten verpflichtend vorzuschreiben. Laut Hartges sei Kartenzahlung in der Branche bereits weitverbreitet.
Sie verwies auf eine Erhebung von Mastercard, wonach fast 90 Prozent der gastronomischen Betriebe bargeldloses Bezahlen anböten. Eine gesetzliche Vorgabe hält der Verband dennoch nicht für erforderlich.
Experten wie die DSTG (Deutsche Steuer-Gewerkschaft) weisen seit geraumer Zeit darauf hin, dass Barzahlungen in der Gastronomie eine Einladung zur Steuerhinterziehung sind.
Position des Dehoga zu Kartenzahlung und Digitalisierung
Zentrale Aussagen des Verbands:
- Kartenzahlung ist in vielen Betrieben bereits etabliert.
- Gebühren fallen bei jeder Kartentransaktion an.
- Kleinstumsätze gelten als besonders problematisch.
- Eine Pflicht wird als wirtschaftliche Belastung gesehen.
Laut einer älteren Erhebung wünscht sich etwa die Hälfte der Deutschen eine Kartenzahlungspflicht. Wie neulich bereits angemerkt, erhoffe auch ich mir eine solche Regelung. Für mich ist nur diese Wahlfreiheit ein echtes Merkmal von Freiheit beim Bezahlen.
Gibt ja mittlerweile genug Untersuchungen, die zeigen, dass Bargeld die Händler mehr kostet als die Gebühren von Kartenzahlungen. Das Bargeld muss auch besorgt, verwaltet und wieder „entsorgt“ :-) werden. Es ist nicht kostenfrei.
Es gibt nur ein Argument. Steuerhinterziehung. Aber das macht sich als Argument halt nicht so gut.
Das ist absolut unsinnig.
Aber von der Dehoga auch nicht anders zu erwarten.
Meiner Erfahrungen nach, haben nur Barzahler einen großen Hang fürs Schwarzgeld.
Das mag zwar nicht alle betreffen. Aber mafiöse Zustände erlebe ich da doch schon sehr oft.
Die müssen das sagen, weil das nun mal ihre Mitglieder sind. Sie haben ja zwischen den Zeilen mit den 90% auch das Gegenteil direkt mit ausgesprochen. Politisch motivierter Text.
Irgendwo müssen ja die Einnahmen herkommen *hust*
Wenn laut DEHOGA bereits 90% Kartenzahlung anbieten, verstehe ich nicht ganz, warum eine Kartenzahlungspflicht plötzlich die Branche stark belasten sollte. Ich finde da hat sich DEHOGA selbst ein Gegenargument geliefert.
Vor Allem geht es in anderen Ländern doch auch. Ich war nach Weihnachten in Prag, da habe ich selbst im hintersten Kiosk Pflaster für 91 Cent mit Karte bezahlt. Oder sind die Gebühren in Deutschland so hoch?
Einfach zwei Möglichkeiten anbieten, Bargeld und Karte, fertig. Mein Cafe in meiner Stadt bietet ebenfalls nur Bargeldzahlung an. Jetzt haben die in der Nachbarschaft ein eigenes Restaurant geöffnet, ebenfalls keine Kartenzahlung. Das muss man sich mal vorstellen: man geht dort essen für 56 EUR und MUSS mit Bargeld bezahlen. Hier verstehe ich das Argument mit den Gebühren ebenfalls nicht, es riecht sehr stark nach Steuerhinterziehung.
Sie wollen schon das Signal nicht, dass man überall mit Karte zahlen kann, weil dann greifen vielleicht mehr Nutzer darauf zurück und dann gehen viele pleite, die ich permanent alles an der Steuer vorbeischleusen
Während man in anderen europäischen Ländern auf jedem Hinterhof-Flohmarkt mit Karte zahlen kann, weigern sich viele in Deutschland immer noch. Unfassbar.
Zählen zu den 90% die Kartenzahlung bereits anbieten auch die Gastronomen, bei denen man nur mit Girocard oder erst ab einem Betrag X mit der Karte zahlen kann?