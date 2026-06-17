Firmware und Updates

Wear OS 7 ist da: Google verteilt großes Update für Smartwatches

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Google hat nicht nur bei Android 17 den Startschuss gegeben, auch Wear OS 7 ist als großes Update für Smartwatches fertig und wird ab sofort verteilt. Aber, und das könnt ihr euch bereits denken, es wird aktuell nur für die Pixel-Uhren verteilt.

Es stimmte also, ein US-Netzbetreiber hat den Rollout vor ein paar Tagen geleaket und Google hat es heute bestätigt. Angekündigt wurde Wear OS 7 im Mai, hier gab es die Details bei uns, Es gibt unter anderem neue Widgets und neue Live Updates.

Wear OS 7 Widgets
Wear OS 7 Live Updates

Bei Wear OS ist die Sache etwas schwieriger, als bei Android, Samsung wird sicher zügig bei der neuen Version sein, sie waren früher sogar hin und wieder vor Google bereit, aber beim Rest müsst ihr schauen, die Marken sind hier oft relativ langsam.

Neben neuen Funktionen gibt es auch eine bessere Akkulaufzeit und mehr KI, da wird laut Google im Laufe des Jahres noch sehr viel mehr kommen. Aber sicher nur für die Google Pixel Watch. Wenn Wear OS, dann Google, das zeichnet sich ab.

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16. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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