Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro

Withings hat eine verbesserte ScanWatch 2 vorgestellt, die mit neuen Algorithmen und erweiterten Funktionen eine umfassende Gesundheitsüberwachung ermöglicht. Die Uhr kombiniert KI-gestützte Analysen mit einer langen Akkulaufzeit von bis zu 35 Tagen.

Die Smartwatch arbeitet mit dem neuen Betriebssystem HealthSense 4, das laut Unternehmensangaben präzisere Messungen und Analysen bietet. Insgesamt werden 35 Gesundheitsmarker erfasst, darunter Schlafqualität, Aktivitätsniveau, Herz-Kreislauf-Werte, Atemfrequenz und Körpertemperatur.

Ein neues zentrales Feature ist der sogenannte Vitalitätsindikator, der die Energielevel der Nutzer anzeigt und auf Basis verschiedener Gesundheitsdaten personalisierte Hinweise zur Optimierung geben soll.

Die ScanWatch 2 nutzt KI-basierte Modelle, um Veränderungen im Körper frühzeitig zu erkennen. Dazu gehört die Analyse von Herzfrequenzvariabilität, Sauerstoffsättigung, Temperatur und Atemmustern. Nach Angaben des Herstellers können so unter anderem Hinweise auf bevorstehende Erkrankungen, Veränderungen im Menstruationszyklus oder abnehmende Leistungsfähigkeit erkannt werden.

Funktionen der neuen ScanWatch 2 im Überblick

Zentrale Neuerungen

  • Vitalitätsindikator zur Einschätzung von Energie und Erschöpfung
  • Detaillierte Schlafanalyse inklusive REM-Phase
  • Kontinuierliche Herzrhythmus-Überwachung mit EKG-Funktion
  • Vorhersage des Menstruationszyklus durch Temperaturmessung
  • Frühwarnungen bei möglichen Infekten durch TempTech-24/7-Technologie

Neben der Hardware stellt Withings auch eine überarbeitete App vor. Diese bietet ein anpassbares Dashboard, Trendanalysen und die Möglichkeit, Gesundheitsdaten in Beziehung zueinander zu setzen, etwa den Zusammenhang zwischen Schlafqualität und täglicher Energie.

Das Gerät erscheint zum Marktstart in einer neuen Farbvariante Blau/Silber (42 mm) und ist ab heute zu einem Preis von 349,95 Euro erhältlich. Käufer der ScanWatch 2 erhalten ein dreimonatiges Probeabo für Withings+, das zusätzliche Funktionen wie einen KI-gestützten Gesundheitsassistenten und erweiterte Messwerte umfasst.

UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard

UGREEN hat eine neue Produktreihe vorgestellt, die den Qi2-Standard für kabelloses Laden mit 25 Watt unterstützt. Die MagFlow-Serie umfasst mehrere…

5. September 2025 | Jetzt lesen →

Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
