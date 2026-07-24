Wolverine: Hier ist der Story Trailer für den Marvel-Blockbuster

Am 15. September erscheint Wolverine, das neue Spiel von Insomniac Games, die nach Spider-Man einen zweiten Superhelden einführen. Das Spiel wird exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen und dürfte auch nicht später auf den PS kommen.

Im Rahmen der Comic-Con war das PlayStation Studio vor Ort und hat einen neuen Trailer veröffentlicht, den Story Trailer. Und man hat verraten, dass Wolverine in der Zeit spielt, in der es die X-Men noch nicht gibt, das aber nur ein Detail am Rande.

Ich bin weiterhin gespannt, ob Wolverine funktioniert, denn da erwartet ich eine düstere Story, eine Tiefe, die mir bei den beiden Spider-Man-Spielen des Studios bisher gefehlt hat. Der neue Trailer hat mich aber etwas optimistischer gestimmt:

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