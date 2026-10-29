Gaming

X-Men: Neues Marvel-Spiel für die PlayStation 6

Oliver Schwuchow
Von

Insomniac Games scheint nach Wolverine ein anderes Spiel mit Mutanten in den Fokus zu rücken, denn Insider Gaming hat einen neuen Jobeintrag gefunden, der darauf hindeutet, dass man wohl „mehrere Charaktere“ in X-Men spielen kann.

X-Men ist angeblich bei Insomniac Games in Entwicklung, das Spiel wurde, neben Wolverine und Co., vor einer Weile in einem großen Leak des PlayStation Studios entdeckt. Neben Spider-Man baut man langsam weitere Helden aus dem Marvel-Universum auf, womöglich folgen danach einzelne Spiele für neue Mutanten.

Doch das ist ein Thema für das kommende Jahrzehnt, denn der alte Leak sprach von 2030 beim Release. Das Spiel kommt also erst nach Spider-Man 3 (2028) und nach einem neuen Ratchet & Clank (2029) und definitiv erst mit der PlayStation 6.

Die Idee, dass man aber mehrere Mutanten in X-Men spielen kann, gefällt mir, denn Wolverine war irgendwann doch recht eintönig beim Gameplay. Aber es klingt auch sehr ambitioniert, hoffentlich verzettelt man sich hier nicht. Insomniac Games wird damit zu einem „Marvel Studio“, andere Spiele (neben Ratchet) stehen nicht an.

Gaming · 29. Oktober 2026

GTA 6 feiert überraschenden Auftritt in South Park (mit Gameplay)

In der neuen Folge von South Park, oder South America, wie es jetzt heißt, gab es einen überraschenden Auftritt von… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Amazon startet mit Hardware ganz neu durch
29.10.26 · Kommentar
GTA 6 feiert überraschenden Auftritt in South Park (mit Gameplay)
29.10.26 · Gaming
GTA 6: Datum für den offiziellen Soundtrack steht fest
28.10.26 · Gaming
Die Nachfrage nach der Xbox bricht weiter ein
29.10.26 · Gaming
Nintendo stellt Pokémon-Spiel für Smartphones ein
28.10.26 · Gaming
Einfach anrufen? Für viele Jüngere ist das ein Problem
28.10.26 · Gesellschaft
Apple zeigt erstes MacBook Pro mit OLED und Touchscreen
28.10.26 · Computer
So groß ist GTA 6 (auf der PlayStation 5)
27.10.26 · Gaming
WhatsApp bekommt praktische Neuerung für geteilte Medien
28.10.26 · Social
Nintendo zeigt morgen neue Switch-Spiele
27.10.26 · Gaming
Du bist hier: PlayStation
mobiFlip / News / Gaming / X-Men: Neues Marvel-Spiel für die PlayStation 6