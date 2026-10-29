X-Men: Neues Marvel-Spiel für die PlayStation 6

Insomniac Games scheint nach Wolverine ein anderes Spiel mit Mutanten in den Fokus zu rücken, denn Insider Gaming hat einen neuen Jobeintrag gefunden, der darauf hindeutet, dass man wohl „mehrere Charaktere“ in X-Men spielen kann.

X-Men ist angeblich bei Insomniac Games in Entwicklung, das Spiel wurde, neben Wolverine und Co., vor einer Weile in einem großen Leak des PlayStation Studios entdeckt. Neben Spider-Man baut man langsam weitere Helden aus dem Marvel-Universum auf, womöglich folgen danach einzelne Spiele für neue Mutanten.

Doch das ist ein Thema für das kommende Jahrzehnt, denn der alte Leak sprach von 2030 beim Release. Das Spiel kommt also erst nach Spider-Man 3 (2028) und nach einem neuen Ratchet & Clank (2029) und definitiv erst mit der PlayStation 6.

Die Idee, dass man aber mehrere Mutanten in X-Men spielen kann, gefällt mir, denn Wolverine war irgendwann doch recht eintönig beim Gameplay. Aber es klingt auch sehr ambitioniert, hoffentlich verzettelt man sich hier nicht. Insomniac Games wird damit zu einem „Marvel Studio“, andere Spiele (neben Ratchet) stehen nicht an.

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