Xbox Cloud Gaming soll endlich die nächste Stufe erreichen

Microsoft fokussiert sich seit Jahren sehr stark auf Xbox Cloud Gaming, aber das Thema hat einen entscheidenden Nachteil, denn die Funktion ist Teil des durchaus teuren Xbox Game Pass Ultimate. Ohne das Xbox-Abo kann man dies nicht nutzen.

Es wäre aber durchaus möglich, dass sich das bald ändert, denn Microsoft Gaming CFO Tim Stuart war im hauseigenen Xbox-Podcast zu Besuch und deutete dort an, dass man neue Regionen und vor allem auch „neue Wege“ erschließen möchte.

Xbox Cloud Gaming benötigt eigenes Abo

Eine günstigere Option für Xbox Cloud Gaming steht schon länger im Raum und wäre so langsam auch überfällig, denn der Dienst ist auf immer mehr Geräten als Abo verfügbar, auf denen man den Rest des Xbox Game Pass nicht nutzen kann.

So wäre es für Besitzer eines Smart TVs von Samsung oder LG beispielsweise eine gute Option, wenn man einfach nur preiswert Cloud-Gaming buchen könnte. Eine weitere Option, die seit einer Weile im Raum steht, wäre auch ein Abo mit Werbung.

Wenn Microsoft mit Xbox Cloud Gaming so langsam mal richtig durchstarten will, dann muss man endlich die nächste Stufe zünden und die Möglichkeit nicht mehr im teuren Xbox Game Pass Ultimate „verstecken“. Dann wäre das vielleicht auch mobil ein spannendes Xbox-Abo für viele. Das könnte ein Thema für 2026 werden.