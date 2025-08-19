Dienste

Xbox Cloud Gaming soll endlich die nächste Stufe erreichen

Autor-Bild
Von
|
Xbox Microsoft Logo Header

Microsoft fokussiert sich seit Jahren sehr stark auf Xbox Cloud Gaming, aber das Thema hat einen entscheidenden Nachteil, denn die Funktion ist Teil des durchaus teuren Xbox Game Pass Ultimate. Ohne das Xbox-Abo kann man dies nicht nutzen.

Es wäre aber durchaus möglich, dass sich das bald ändert, denn Microsoft Gaming CFO Tim Stuart war im hauseigenen Xbox-Podcast zu Besuch und deutete dort an, dass man neue Regionen und vor allem auch „neue Wege“ erschließen möchte.

Xbox Cloud Gaming benötigt eigenes Abo

Eine günstigere Option für Xbox Cloud Gaming steht schon länger im Raum und wäre so langsam auch überfällig, denn der Dienst ist auf immer mehr Geräten als Abo verfügbar, auf denen man den Rest des Xbox Game Pass nicht nutzen kann.

So wäre es für Besitzer eines Smart TVs von Samsung oder LG beispielsweise eine gute Option, wenn man einfach nur preiswert Cloud-Gaming buchen könnte. Eine weitere Option, die seit einer Weile im Raum steht, wäre auch ein Abo mit Werbung.

Wenn Microsoft mit Xbox Cloud Gaming so langsam mal richtig durchstarten will, dann muss man endlich die nächste Stufe zünden und die Möglichkeit nicht mehr im teuren Xbox Game Pass Ultimate „verstecken“. Dann wäre das vielleicht auch mobil ein spannendes Xbox-Abo für viele. Das könnte ein Thema für 2026 werden.

Xbox 2024 Header

Microsoft: Die Reise der aktuellen Xbox nähert sich dem Ende

Der Design-Chef der Xbox-Sprate, Carl Ledbetter, äußerte sich auf LinkedIn zu 30 Jahren bei Microsoft und gab an, dass „seine…

19. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Dienste / Gaming / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Waipu Tv
waipu.tv Perfect Plus inklusive 4K-Stick für 5 Euro im Monat
in Schnäppchen
Congstar
congstar startet Prepaid Flashsale für Allnet M
in Tarife
Das neue Tesla Model Y ist endlich offiziell
in Mobilität
Apple Iphone 16e Header
Apple iPhone 17e wird wohl ein unerwartet großes Design-Upgrade
in Smartphones
Xbox 2024 Header
Microsoft: Die Reise der aktuellen Xbox nähert sich dem Ende
in Gaming
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.2: Das nächste Update kommt bald
in Firmware und OS
Sony Ps5 Pro Playstation Header
PlayStation-Event im September: Diese Meldung lässt Fans hoffen
in Gaming
Apple plant kein iPhone 18 für Ende 2026
in Smartphones
Nintendo Switch 2 Direct
Switch 2: Nintendo spendiert neuem Spiel eine eigene Direct
in News
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden setzt neuen Bestpreis: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Tarife | Update