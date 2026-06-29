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Xbox Game Pass: Microsoft drückt auf die Bremse

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Microsoft hat die Preise für den Xbox Game Pass wieder gesenkt und das Abo so wieder attraktiver gemacht. In den letzten Monaten wurde es sehr unattraktiv und Microsoft reizte es zu sehr aus. Aber es gibt wohl wieder eine schlechte Nachricht.

Wie der „The Business of Video Games Podcast“ berichtet, hat Microsoft bei sehr vielen Spielen von Drittanbietern in den Verhandlungen eine Pause eingelegt. Die Deals wurden noch nicht terminiert, aber Microsoft scheint es neu zu evaluieren.

Es ging das Gerücht um, dass jede Menge Leute für Game-Pass-Verträge im Gespräch waren – das heißt, es war zwar noch nichts unter Dach und Fach, aber die Verhandlungen waren bereits weit fortgeschritten. Und dann wurde allen plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen.

Klingt für mich so, als ob Microsoft den Gewinn für das Abo jetzt eben auf eine andere Art und Weise steigern möchte, nicht mehr über das, was Nutzer zahlen, sondern über das, was Nutzer bekommen – wie kein Call of Duty zum Marktstart.

Wie auch immer sich das entwickelt, eins ist sicher, die massive Preiserhöhung war vielleicht ein Fehler von Microsoft, da ruderte man zurück, an der Strategie dahinter hat sich allerdings gar nicht so viel geändert, der Game Pass muss mehr abwerfen.

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