News

Xbox-Handheld: Grund für das Aus ist bekannt

Autor-Bild
Von
|

Microsoft bringt zwar in ein paar Tagen einen Xbox-Handheld mit Asus auf den Markt, aber Ende letzten Jahres bestätigte man auch einen eigenen Handheld. Der ist mittlerweile Geschichte und jetzt kennen wir auch den Grund für das Aus.

Wie der für AMD-Leaks sehr zuverlässige „KeplerL2“ erfahren hat, gab es von AMD die Vorgabe für mindestens 10 Millionen Einheiten, wenn man einen eigenen Chip für Microsoft entwickelt. Mit Blick auf die Verkaufszahlen von Steam Deck (4-5 Millionen Einheiten) und Co. ist das eine eher utopische Zielvorgabe für Handhelds.

Es ist also davon auszugehen, dass wir eher Projekte wie das Xbox ROG Ally von Asus sehen werden, aber keinen dedizierten Handheld der Xbox-Sparte. Das steht ja mittlerweile sogar angeblich die nächste Konsolengeneration auf der Kippe.

Xbox Logo Header 2025

Xbox Game Pass: Kostenloses Abo soll kommen

Microsoft hat die Abo-Struktur beim Xbox Game Pass komplett überarbeitet und soll das Angebot an Abos auch bald ausbauen. Laut…

6. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Xbox-Handheld: Grund für das Aus ist bekannt
Weitere Neuigkeiten
Hybride dominieren die Fahrzeugzulassungen: So entwickelt sich der Automarkt in Deutschland
in Marktgeschehen
Xbox Logo Header 2025
Xbox Game Pass: Kostenloses Abo soll kommen
in News
Red Dead Redemption 2 Cover Header
Red Dead Redemption 2: Großes Update zum Jubiläum deutet sich an
in Gaming
Ikea Mer Laden
Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos soll bleiben
in Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt noch mehr auf China-Technik
in Mobilität
Telekom bringt KI-Phone Pro auf den Markt
in Smartphones
Unfall
Autofahrer zahlen Rekordpreise: So teuer war die Werkstatt noch nie
in Mobilität
Mehr Leistung und neuer Akku: Dacia Spring (2026) ist offiziell
in Mobilität
Nuki + Apple CarPlay: Das musst du tun, wenn das Widget fehlt
in Smart Home
Zdf Logo
Vodafone beendet SD-Übertragung des ZDF im Kabel
in Vodafone