Xbox-Handheld: Grund für das Aus ist bekannt

Microsoft bringt zwar in ein paar Tagen einen Xbox-Handheld mit Asus auf den Markt, aber Ende letzten Jahres bestätigte man auch einen eigenen Handheld. Der ist mittlerweile Geschichte und jetzt kennen wir auch den Grund für das Aus.

Wie der für AMD-Leaks sehr zuverlässige „KeplerL2“ erfahren hat, gab es von AMD die Vorgabe für mindestens 10 Millionen Einheiten, wenn man einen eigenen Chip für Microsoft entwickelt. Mit Blick auf die Verkaufszahlen von Steam Deck (4-5 Millionen Einheiten) und Co. ist das eine eher utopische Zielvorgabe für Handhelds.

Es ist also davon auszugehen, dass wir eher Projekte wie das Xbox ROG Ally von Asus sehen werden, aber keinen dedizierten Handheld der Xbox-Sparte. Das steht ja mittlerweile sogar angeblich die nächste Konsolengeneration auf der Kippe.