Xbox: Microsoft plant große Ankündigung für diese Woche

Microsoft hat verraten, dass sich „das Warten lohnt“ und man diese Woche eine größere Ankündigung rund um die Software der Xbox geplant hat, die dann sicher direkt für Insider zum Testen zur Verfügung steht. Aber was werden wir sehen?

Sowohl Tom Warren von The Verge als auch Jez Cordon von Windows Central haben angedeutet, dass wir die „Disc2Digital-Funktion“ für die Xbox sehen werden, die seit ein paar Tagen im Raum steht. Microsoft will physische Spiele (noch) nicht einstellen, aber man wird seine Disc-Spiele in digitale Kopien umwandeln können.

Klingt nach einem praktischen Feature für die Zukunft der digitalen Konsolen, so kann man seine Spiele mit dieser Generation sichern. Ich weiß aber nicht, ob das, mit Blick auf die Kritik bei Sony, ein guter Zeitpunkt für so eine Funktion wäre.

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