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Das Ende der Disc: Microsoft will eure Xbox-Spiele digitalisieren

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Xbox Series X Mit Controller

Es deutete sich bereits an, dass wir früher oder später das Ende der Disc bei den Konsolen sehen werden und jetzt kommt es schneller als gedacht. Sony bereitet die PS6 auf eine digitale Zukunft vor und auch die neue Xbox hat wohl kein Laufwerk.

Was ist aber mit den alten Xbox-Spielen, die man auf Disc hat? Diese wird man laut Tom Warren von The Verge mitnehmen können, wenn man sie vorher digitalisiert. Es ist eine entsprechende „Disc2Digital-Funktion“ für die Xbox in Entwicklung.

Hier kann man Spiele für die Xbox One oder Xbox Series in die Konsole stecken und bekommt dann eine digitale Kopie. Es funktioniert wohl nicht mit allen Discs, so die Quelle, die Funktion befindet sich derzeit aber noch in der internen Testphase.

Xbox: Die Disc wird damit nicht wertlos

Die Disc selbst wird damit übrigens nicht wertlos, man kann sie sogar weiterhin verkaufen. Nutzt sie jedoch ein anderer Account, dann wird das Spiel aus eurem Portfolio entfernt. Diese Funktion ist also in erster Linie dazu da, dass ihr eure Xbox-Spiele mit in die digitale Ära nehmen könnt, nicht, um Discs wertlos zu machen.

Laut Tom Warren ist übrigens noch nicht final entschieden, ob die nächste Xbox ein Laufwerk hat, es wird darüber nachgedacht, die Entscheidung steht jedoch aus.

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  1. Scheini 👋
    sagt am

    Wenn das Laufwerk entfernt wird, entfällt die Funktion DVDs und BluRays zu schauen 🤨

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