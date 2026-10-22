Xbox: Microsoft verkauft „Zeit in der Cloud“

Cloud-Gaming ist ein wichtiges Thema für Microsoft und die Xbox-Sparte, aber man erreichte bisher nicht den erhofften Erfolg. Das liegt vor allem daran, dass man es an ein teure Abo gekoppelt hat. Ein neues Geschäftsmodell soll das bald ändern.

Ab November wird man die Zeit in der Cloud auch ohne Game Pass verkaufen und Xbox Insider ohne das Abo können das ab heute testen. Jedenfalls in den USA, wir haben daher nur die US-Preise. Die Euro-Preise dürften aber ähnlich aussehen:

10 Stunden: 4 Dollar

25 Stunden: 8 Dollar

50 Stunden: 12 Dollar

Wer sich die Zeit in der Cloud bucht, der bekommt die beste Qualität (die man im Moment bei Microsoft findet, andere sind teilweise besser) und keine Werbung und das volle Angebot an Spielen. Eine spannende Frage stellen sich hier aber viele.

Wird man GTA 6 in der Cloud streamen können und auf welchen Geräten wird das möglich sein? Auf dem PC wird es nicht gehen, das hat Microsoft schon verraten.

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