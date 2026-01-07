Xiaomi macht sein erstes Elektroauto teurer

Xiaomi startet mit einer Preissteigerung für das erste Elektroauto der Marke, den SU7, in China durch. Es ist keine große Preissteigerung, aber es geht jetzt erst bei über 28.000 Euro los. Dafür gibt es auch ein paar Optimierungen für das Modelljahr.

Xiaomi SU7: Etwas besser und etwas teurer

Die Reichweite wurde etwas erhöht und es gibt neue Elektromotoren, Xiaomi sagt aber nicht, ob es auch neue Akkus gibt. Da die Reichweite nur gering (ca. 20 km) steigt, ist nicht davon auszugehen, da hat man sicher an anderer Stelle optimiert.

Außerdem setzt die Basis jetzt auf 752 Volt und die besseren Modelle auf 897 Volt, die Ladeleistung steigt damit spürbar (über 150 km mehr Reichweite in 15 Minuten laden), so Xiaomi. Und es gibt durch die neuen Motoren noch etwas mehr Leistung.

Kunden, die den SU7 bereits bestellt haben, können auf die neue Version wechseln, die dann im April ausgeliefert wird. Etwas teurer, etwas besser, Kleinigkeiten beim Design, eine neue Signature-Farbe, so viel tut sich beim Modelljahr 2026 nicht.

Doch die Nachfrage nach dem Elektroauto ist weiterhin sehr gut und Xiaomi hat es nicht nötig, da reichen kleine Details aus. Ich vermute, dass mit dem globalen Start für 2027 mehr geplant ist und die beiden Elektroautos stärker überarbeitet werden.