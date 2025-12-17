Smartphones

Xiaomi plant neues Flaggschiff-Smartphone für 2026

Autor-Bild
Von
|

Xiaomi präsentierte bereits die 17er-Reihe in China (es gibt keine 16, weil man sich an Apple mit dem iPhone 17 orientiert) und wird uns am 26. Dezember auch das Xiaomi 17 Ultra als neues Top-Modell zeigen. Allerdings vorerst auch nur in China.

Wie sieht es mit einem globalen Marktstart aus? Daran zweifelten einige, denn das Ultra-Model wurde auch schon hier in Europa vorgestellt. Doch es kommt auf den globalen Markt, darauf deutet jedenfalls die Modellnummer (2512BPNDAG) hin.

Ich gehe aber davon aus, dass wir die neuen Modelle von Xiaomi erst im Februar oder März sehen werden und somit wie immer viele Monate nach dem Start in China. Für mich eine inakzeptable Strategie, die unnötig ist. Xiaomi ist groß genug, um seine Reihe direkt global zu launchen. Man möchte es aber irgendwie nicht.

Apple baut das iPhone-Lineup massiv aus

Apple baut sein iPhone-Lineup in den nächsten Jahren massiv aus und plant auch drei komplett neue Modelle für die Zukunft.…

16. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Xiaomi plant neues Flaggschiff-Smartphone für 2026
Weitere Neuigkeiten
So will Apple das iPhone Air doch noch retten
in Smartphones
Telekom 1
Telekom startet automatischen Betrugsschutz für alle Mobilfunkkunden
in Telekom
Das Apple iPhone 18 bekommt endlich eine gute Kamera-Taste
in Smartphones
Call Of Duty Modern Warfare
Call of Duty 2027: Neustart mit neuer Marke geplant
in Gaming
Apple iPad mini mit OLED und A20 Pro soll Ende 2026 kommen
in Tablets
Samsung kündigt Flaggschiff-TV ohne OLED an
in News
Apple Imac Pro Header
Apple: Die „große“ Überraschung beim iMac
in Computer und Co.
Apple baut das iPhone-Lineup massiv aus
in Smartphones
Das Verbrenner-Aus ab 2035 ist offiziell Geschichte
in Mobilität
Marathon: „Neue“ Vision für das Shooter-Franchise vorgestellt
in Gaming