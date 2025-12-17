Xiaomi plant neues Flaggschiff-Smartphone für 2026

Xiaomi präsentierte bereits die 17er-Reihe in China (es gibt keine 16, weil man sich an Apple mit dem iPhone 17 orientiert) und wird uns am 26. Dezember auch das Xiaomi 17 Ultra als neues Top-Modell zeigen. Allerdings vorerst auch nur in China.

Wie sieht es mit einem globalen Marktstart aus? Daran zweifelten einige, denn das Ultra-Model wurde auch schon hier in Europa vorgestellt. Doch es kommt auf den globalen Markt, darauf deutet jedenfalls die Modellnummer (2512BPNDAG) hin.

Ich gehe aber davon aus, dass wir die neuen Modelle von Xiaomi erst im Februar oder März sehen werden und somit wie immer viele Monate nach dem Start in China. Für mich eine inakzeptable Strategie, die unnötig ist. Xiaomi ist groß genug, um seine Reihe direkt global zu launchen. Man möchte es aber irgendwie nicht.