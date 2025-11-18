Xiaomi startet Black-Friday-Angebote 2025

Xiaomi senkt zum Black Friday 2025 die Preise für Smartphones, Tablets und Zubehör auf mi.com deutlich.

Das Unternehmen kündigt eine umfangreiche Rabattaktion unter dem Motto „Smartes Leben. Smarte Deals“ an. Sie läuft laut Mitteilung bis zum 1. Dezember.

Xiaomi Black Friday 2025: Modelle und Rabatte im Überblick

Nach Unternehmensangaben sind mehrere Geräte-Serien Bestandteil der Aktion, darunter die Xiaomi-15T-Reihe, die REDMI-Note-14-Serie, POCO-Modelle sowie verschiedene Tablets.

Die Preisnachlässe reichen von 8 bis 40 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Auch Kombiangebote mit Zugaben wie Kopfhörern oder Powerbanks sind verfügbar.

Kernpunkte der Aktion

Aktion läuft bis 1. Dezember 2025

Rabatte bis zu 40 % auf Smartphones und Tablets

Aktion „Scanne dein Altes, Entsperre das Neue“

Teilnehmende Serien: Xiaomi 15T, REDMI Note 14, POCO, Xiaomi Pad

Neu ist laut Xiaomi die Kampagne „Scanne dein Altes, Entsperre das Neue“. Nutzer können Fotos alter Geräte hochladen und digitale Rabattcoupons erhalten, um ausgewählte neue Produkte vergünstigt zu kaufen. Der Hersteller hebt dabei die einfache Teilnahme hervor.

Ich finde die Kombination aus Preisnachlässen und interaktiver Coupon-Aktion strategisch konsequent, weil sie den Absatz fördert und Nutzer stärker an das Xiaomi-Ökosystem bindet. Ob für euch etwas dabei ist, müsst ihr einfach mal selbst auf der Aktionsseite prüfen.

Zu den Xiaomi Black-Friday-Angeboten →