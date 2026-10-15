Wearables

XREAL 1 Pro+ startet mit hellerem Display und verbessertem 3D-Modus

René Hesse
Von
2 Kommentare

Der Hersteller XREAL bringt ab heute die AR-Brille XREAL 1 Pro+ mit hellerem Display und verbessertem Tragekomfort auf den Markt.

Das neue Modell basiert auf der seit 2025 erhältlichen XREAL One Pro und übernimmt deren grundlegende Technik. Dazu gehören der X1-Chip für räumliche Darstellung, die native 3DoF-Verankerung virtueller Bildschirme und das Sichtfeld von 57 Grad. Die Verbesserungen betreffen vor allem die Bildqualität und die Nutzung im Alltag.

XREAL 1 Pro+ mit 1.200 Nits und flüssigerer 3D-Darstellung

Die Spitzenhelligkeit steigt laut Hersteller auf bis zu 1.200 Nits. Hinzu kommt eine KI-gestützte HDR-Verarbeitung, die bei unterstützten Inhalten für eine bessere Bilddarstellung sorgen soll. Neue Anzeigemodi ermöglichen außerdem eine Anpassung an unterschiedliche Nutzungsszenarien.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • Display mit bis zu 1.200 Nits Spitzenhelligkeit
  • KI-gestütztes HDR für unterstützte Inhalte
  • Separate Bildmodi für Standardinhalte, Filme und Texte
  • 2D-zu-3D-Konvertierung mit 60 statt bisher 30 Hz
  • Überarbeitetes Nasenpad-System für besseren Sitz

Besonders bei der Umwandlung gewöhnlicher 2D-Inhalte in eine räumliche Darstellung soll die höhere Bildwiederholrate für flüssigere Bewegungen sorgen. Die Konvertierung funktioniert nach Angaben von XREAL unabhängig von der jeweiligen Inhaltsquelle.

Auch die Ergonomie wurde angepasst. Neu gestaltete Nasenpads sollen die Brille stabiler auf der Nase halten und den Komfort bei längerer Nutzung verbessern.

Die XREAL 1 Pro+ ist ab dem heutigen 15. Oktober zunächst weltweit über den offiziellen Onlineshop des Herstellers erhältlich. Die UVP liegt bei 599 Dollar. Der Verkauf über weitere Händler soll Ende Oktober folgen. Statt eines grundlegenden Generationswechsels liefert XREAL damit eine gezielte Modellpflege.

Wearables · 13. Oktober 2026

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  1. Robert 🔅
    sagt am

    Wie verhält sich das, wenn man bereits eine Brille mit Stärke trägt?

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Robert ⇡

      Kann man angeben und erhält einen kleinen Einsatz mit Sehwerten

      Antworten

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