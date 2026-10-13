Preis steht: Meta bringt smarte Brille mit Display nach Deutschland

Meta brachte vor einem Jahr eine smarte Brille mit Display auf den Markt, die Ray-Ban Display. Doch die Nachfrage in den USA war überraschend groß und daher hat man sich dazu entschieden, dass der globale Marktstart noch eine Weile dauert.

Eigentlich dachten wir, dass die Brille mit Display erst mit einer zweiten Generation zu uns kommen wird, aber Meta bringt jetzt doch noch die erste Generation hier in Deutschland auf den Markt. Preis? 899 Euro. Bei Meta geht es diese Woche los.

Es gibt zwei Farben und zwei Größen und Partner in Deutschland ist die Telekom, bei der man die Meta Ray-Ban Display auch kaufen kann. Ich würde aber vielleicht noch 2027 abwarten bei Brillen, denn da tut sich viel, sicher auch wieder bei Meta.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗