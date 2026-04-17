Young Sherlock: Prime Video bestellt zweite Staffel

Die Streaming-Plattform Prime Video hat eine zweite Staffel der Serie Young Sherlock offiziell bestätigt.

Die Serie erzählt die frühen Jahre von Sherlock Holmes und setzt auf eine actionbetonte Mystery-Handlung. In der Hauptrolle ist Hero Fiennes Tiffin zu sehen, Regie führte unter anderem Guy Ritchie. Die erste Staffel umfasst acht Episoden und ist weltweit verfügbar.

Erfolg von Young Sherlock ebnet den Weg für Staffel 2

Laut Amazon erreichte die Serie in den ersten 28 Tagen rund 45 Millionen Zuschauer und gehört damit zu den erfolgreichsten Prime-Original-Staffeln. In mehr als 95 Ländern belegte sie Platz 1, wobei ein Großteil der Abrufe aus internationalen Märkten stammt.

Guy Ritchie soll auch in der zweiten Staffel wieder beteiligt sein und zumindest die erste Episode inszenieren. Inhaltlich dreht sich die Serie weiterhin um die Anfänge des jungen Detektivs, dessen erste Fälle ihn mit globalen Verschwörungen und seinem späteren Gegenspieler James Moriarty konfrontieren.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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