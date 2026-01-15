WhatsApp ohne ChatGPT: Warum der KI-Zugriff jetzt blockiert ist

Der KI-Dienst ChatGPT stellt die Nutzung über WhatsApp zum 15. Januar 2026 ein und konzentriert sich künftig auf App und Web. Diese Umstellung erfolgt nicht ganz freiwillig.

Der KI-Dienst ChatGPT wird ab dem heutigen 15. Januar 2026 nicht mehr über WhatsApp verfügbar sein. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Nutzer können ChatGPT weiterhin über die iOS- und Android-Apps sowie über die Webversion verwenden.

Der Service war seit Ende 2024 verfügbar. Genaue Gründe für die Einstellung der WhatsApp-Anbindung werden von ChatGPT nicht genannt, es liegt aber an den geänderten Business-Nutzungsbedingungen von WhatsApp. Diese untersagen die Nutzung von WhatsApp mit eigenständigen KI-Bots quasi generell. Das sehe ich auf jeden Fall kritisch, da Meta allen Nutzern den eigenen, sehr schlechten KI-Bot in WhatsApp aufzwingt.

Nach Unternehmensangaben empfiehlt ChatGPT, das eigene Konto zeitnah mit einem regulären Zugang zu verknüpfen. Auf diese Weise bleibt der bisherige Chatverlauf erhalten. Ohne eine Verknüpfung gehen Unterhaltungen verloren, da sie nicht automatisch in andere Zugänge übernommen werden.

Auswirkungen für bestehende WhatsApp-Nutzer von ChatGPT

Für Nutzer bedeutet die Umstellung, dass bisherige Gespräche aus WhatsApp nicht migriert werden können. Laut Unternehmensangaben unterstützt WhatsApp keinen Export von Chatverläufen, weshalb eine Übertragung technisch nicht vorgesehen ist. Nach dem Stichtag sind frühere Unterhaltungen über WhatsApp nicht mehr abrufbar.

Wichtige Punkte zur Umstellung:

WhatsApp-Zugriff endet am 15. Januar 2026

ChatGPT bleibt auf App und Web nutzbar

Chatverläufe aus WhatsApp werden nicht übertragen

Ich fand es immer sehr unkompliziert, den Chatbot direkt in WhatsApp nutzen zu können. Schade.