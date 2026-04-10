YouTube Premium erhöht US-Preise

Das Abo von YouTube Premium wird in den USA je nach Tarif ab Juni 2026 teurer. Es ist durchaus möglich, dass die Preisanpassung auch hierzulande erfolgt, wann dies der Fall sein wird, ist allerdings unklar.

Google erhöht laut Nutzberichten ab sofort die Preise für YouTube Premium in den USA um bis zu 4 US-Dollar pro Monat. Die neuen Tarife gelten auch bereits für Neukunden. Demnach steigt das Einzelabo von 13,99 auf 15,99 US-Dollar, das Familienabo von 22,99 auf 26,99 US-Dollar und Premium Lite von 7,99 auf 8,99 US-Dollar.

Bestandskunden werden per E-Mail über die Anpassung informiert. Eine breite offizielle Ankündigung gab es demnach zunächst nicht. Die höheren Preise sollen bei bestehenden Abos mit dem jeweiligen Abrechnungszeitraum im Juni 2026 wirksam werden.

YouTube Premium Preise in den USA steigen erneut

Frühere Anpassungen liegen bereits einige Jahre zurück. Das Familienabo war 2022 angehoben worden, das Einzelabo 2023. Premium Lite ist noch vergleichsweise neu. Anfang 2026 kamen dort zusätzliche Funktionen wie Hintergrundwiedergabe und Offline-Downloads hinzu.

Google begründet die Erhöhung laut einer Kundenmail mit Investitionen in Dienst, Funktionen sowie der Unterstützung von Kreativen und Künstlern. Nutzer können ihr Abo weiterhin kündigen oder zeitweise pausieren. Beim Einzelabo bleibt zudem eine Jahreszahlung für 159,99 US-Dollar möglich, die gegenüber dem Monatsabo günstiger ausfällt.