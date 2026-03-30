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YouTube testet KI-Zusammenfassungen im Startfeed

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Google News
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Die Plattform YouTube testet KI-Zusammenfassungen im Startfeed und ersetzt dabei teilweise Videotitel.

Mehrere Nutzer berichten auf Reddit, dass in der YouTube Android-App anstelle klassischer Titel kurze KI-generierte Texte erscheinen. Diese Zusammenfassungen werden unterhalb der Vorschaubilder angezeigt und lassen sich teils erst durch Aufklappen vollständig lesen.

Die Änderung betrifft offenbar nur eine begrenzte Nutzergruppe. Laut den Berichten fehlen in manchen Fällen die ursprünglichen Titel komplett, was die Orientierung im Feed erschwert und zusätzliche Interaktionen erforderlich macht.

Is YouTube removing titles for AI summaries?
byu/GrimmOConnor inyoutube

YouTube testet KI-Zusammenfassungen im Startfeed

Die Darstellung erinnert an frühere Anpassungen im Google-Discover-Feed, bei denen Inhalte zusammengefasst werden. Laut Beobachtern kann dies zu ungenauen oder unpassenden Beschreibungen führen, da KI-generierte Inhalte fehleranfällig sind.

Unklar ist, ob die Funktion dauerhaft eingeführt wird. Hinweise deuten darauf hin, dass das Fehlen der Titel derzeit ein technischer Fehler sein könnte, die KI-Zusammenfassungen aber gewollt sind. Eine offizielle Stellungnahme von YouTube liegt bislang nicht vor.

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30. März 2026 | Jetzt lesen →

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