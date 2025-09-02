YouTube überprüft Familientarif-Mitglieder auf Wohnsitz

YouTube überprüft jetzt strenger die Nutzung seines Premium-Familientarifs. Konten, die nicht im gleichen Haushalt wie der Familienmanager registriert sind, könnten künftig eingeschränkt werden.

YouTube hat erste Nutzer des YouTube Premium Familientarifs vorgewarnt, dass aktiv überprüft wird, ob sie tatsächlich im gleichen Haushalt wie der Familienmanager wohnen.

Der Plan ermöglicht es laut Unternehmensangaben, für 23,99 Euro pro Monat bis zu fünf weiteren Familienmitgliedern (1+5), Premium-Dienste inklusive YouTube Music zu nutzen. Bisher wurde die Vorgabe, dass alle Mitglieder denselben Haushalt teilen müssen, nur sporadisch kontrolliert.

Seit 2023 gilt die Regel offiziell, doch die Durchsetzung scheint nun strenger zu werden. Nutzer, die bei der elektronischen Überprüfung nicht den gleichen Wohnsitz wie der Familienmanager nachweisen, erhalten eine E-Mail, dass ihr Zugang innerhalb von 14 Tagen pausiert wird. Danach bleiben sie zwar Mitglieder der Familie, verlieren jedoch die Premium-Vorteile.

Die E-Mail von YouTube im Wortlaut:

Hallo [User], für Ihre YouTube Premium-Familienmitgliedschaft müssen alle Mitglieder im selben Haushalt wie der Familienmanager leben. Es scheint, dass Sie nicht im selben Haushalt wie Ihr Familienmanager leben. Ihre Mitgliedschaft wird daher in 14 Tagen ausgesetzt. Nach der Aussetzung Ihres Zugangs bleiben Sie weiterhin Mitglied Ihrer Familiengruppe und können YouTube mit Werbung nutzen, haben jedoch keinen Anspruch mehr auf die Vorteile von YouTube Premium. Wenn Sie glauben, dass dies ein Fehler ist, kontaktieren Sie uns bitte, um Ihre Berechtigung zu bestätigen und Ihren Zugang aufrechtzuerhalten. Vielen Dank,

das YouTube-Team

Details zur neuen Überprüfung und möglichen Einschränkungen

Die Überprüfung erfolgt laut Nutzerberichten alle 30 Tage elektronisch. Wer als nicht berechtigt markiert wird, kann über ein Support-Formular Kontakt zu Google aufnehmen, um die Berechtigung zu bestätigen und den Premium-Zugang zu erhalten.

Bisher scheinen die Maßnahmen nur vereinzelt aufzutreten, wie ältere Posts auf Reddit zeigen, sind sie nicht ganz neu. Konkrete Fälle, bei denen der Zugang nach der Warnung pausiert wurde, sind bisher offenbar selten.

Wichtige Punkte zum Familientarif und der neuen Kontrolle:

Preis: 23,99 Euro pro Monat für bis zu fünf Familienmitglieder (1+5)

Voraussetzung: Alle Mitglieder müssen im gleichen Haushalt wohnen

Überprüfung: Elektronisches Check-in alle 30 Tage

Folgen: Verlust der Premium-Vorteile bei Nichtübereinstimmung

Option: Kontaktaufnahme mit Google, um Berechtigung zu bestätigen

Übrigens: YouTube verschärft ab Ende September 2025 seine Nutzungsbedingungen für Premium-Abonnements. Besonders betroffen sind Nutzer, die ihr Abo über günstigere Auslandstarife abgeschlossen haben, dieses aber überwiegend in Deutschland nutzen.

Aus Googles Sicht sind die neuen Regelungen nachvollziehbar, da sie den offiziellen Bedingungen entsprechen. Sie könnte jedoch für Familien, die zeitweise getrennt wohnen, problematisch sein. Es sieht ganz danach aus, als wolle YouTube zukünftig noch rigoroser auf die Einhaltung der Nutzungsbedingungen achten. Als Premium-Abonnent stört mich das allerdings nicht weiter.