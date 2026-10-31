Yuvomi: Open-Source-Familienplaner für den eigenen Server

Die Open-Source-App Yuvomi vereint zahlreiche Funktionen für den Familienalltag und speichert Daten auf dem eigenen Server oder NAS.

Hinter dem Projekt steckt der Lehrer und Entwickler Ulas Kalayci, der Yuvomi im März 2026 zunächst für seine eigene Familie gestartet hat. Er hat uns angeschrieben und auf sein Projekt hingewiesen. Da es uns ziemlich gut gefällt, stellen wir es euch gerne einmal vor.

Mittlerweile umfasst die Anwendung nach seinen Angaben 20 Module, unterstützt 27 Sprachen und liegt in Version 2.79.0 vor.

Yuvomi: Familienorganisation ohne Cloud-Zwang

Statt verschiedene Dienste für Kalender, Aufgaben, Einkaufslisten oder Haushaltsbudget zu verwenden, bündelt Yuvomi diese Funktionen unter einer Oberfläche. Hinzu kommen unter anderem Essensplanung, Dokumentenverwaltung und Gesundheitsfunktionen.

Das technische Konzept setzt auf Eigenständigkeit:

Familiendaten liegen in einer lokalen SQLite-Datenbank, optional mit AES-256-Verschlüsselung.

Laut Entwickler verzichtet Yuvomi auf Tracker und Telemetrie. Standardmäßig erfolgt lediglich eine Versionsprüfung.

Die Anwendung läuft als Progressive Web App (PWA) im Browser und lässt sich auf dem Smartphone installieren.

Google und Outlook können optional angebunden werden. Auch CalDAV, CardDAV, ICS und OIDC werden unterstützt.

Die Installation ist über Docker, Podman oder Proxmox möglich. Außerdem steht Yuvomi in den App-Katalogen von Unraid, TrueNAS SCALE und Umbrel bereit. Ein zentraler Cloud-Dienst des Entwicklers ist dafür nicht erforderlich.

Der Quellcode auf GitHub steht unter der MIT-Lizenz und hat inzwischen mehr als 2.000 Sterne gesammelt. Kalayci legt überdies offen, dass er bei der Entwicklung KI-Coding-Agenten einsetzt. Änderungen prüft und übernimmt er nach eigenen Angaben selbst.

Interessant ist Yuvomi vor allem für Familien, die bereits einen Heimserver oder ein NAS betreiben. Die lokale Datenhaltung reduziert die Abhängigkeit von externen Anbietern, bedeutet aber auch, dass man sich selbst um Betrieb, Updates und Datensicherung kümmern muss. Für technisch interessierte Haushalte könnte genau diese Kontrolle den Reiz ausmachen.

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