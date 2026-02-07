News

Zattoo erweitert Angebot mit zwei neuen SPIEGEL-TV-Kanälen

Zattoo

Der Streamingdienst Zattoo erweitert sein kostenloses FAST-Angebot im deutschsprachigen Raum um zwei neue Kanäle von SPIEGEL TV.

Zattoo stellt Nutzern in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab sofort die FAST Channels SPIEGEL TV sowie SPIEGEL TV action+crime zur Verfügung. Beide Sender sind rund um die Uhr abrufbar und setzen auf Inhalte, die vollständig von SPIEGEL TV produziert werden. Laut Unternehmensangaben sollen damit „hochwertige journalistische Formate“ ohne zusätzliche Kosten zugänglich gemacht werden.

Der Kanal SPIEGEL TV bündelt aktuelle Magazinbeiträge, Dokumentationen und Reportagen aus Politik, Gesellschaft, Wissen und Geschichte. Ergänzt wird das Programm durch feste Sendeplätze wie das wöchentliche Politformat Spitzengespräch sowie thematische Abende mit historischen Dokumentationen. Auch bekannte Archivformate aus dem SPIEGEL-TV-Portfolio sind Teil des linearen Angebots.

Inhalte und Ausrichtung der neuen SPIEGEL-TV-Kanäle

SPIEGEL TV action+crime richtet sich an Zuschauer mit Interesse an True Crime und investigativen Milieustudien. Gezeigt werden laut Anbieter preisgekrönte Dokumentationen über Rockergruppen, Clans und organisierte Kriminalität sowie Formate wie Im Verhör oder Interview mit einem Killer. Weitere Produktionen beleuchten Polizeiarbeit, kriminelle Strukturen und bekannte Einsatzorte.

Zentrale Programmschwerpunkte im Überblick

  • Dokumentationen und Reportagen aus Politik, Geschichte und Gesellschaft
  • True-Crime-Formate und Milieustudien zu organisierter Kriminalität
  • Feste Sendeplätze für Talk- und Hintergrundformate

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

Diese neuen Amazon Smart TVs starten jetzt deutlich billiger

Das Unternehmen Amazon bringt eine neue Generation seiner Fire TV Smart TVs in mehreren Serien ab sofort in den Handel.…

5. Februar 2026 | Jetzt lesen →

