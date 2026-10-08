Zattoo erweitert Senderangebot auf über 250 Programme

Der Streaminganbieter Zattoo erweitert sein Angebot in Deutschland um sechs kostenlose, werbefinanzierte FAST-Channels auf über 250 Sender.

Die neuen Programme stehen Kunden mit Smart HD, Premium und Ultimate zur Verfügung. Seit dem Deutschlandstart 2007 mit rund 20 Sendern hat Zattoo sein Portfolio damit deutlich ausgebaut.

Diese sechs neuen Sender gibt es bei Zattoo

Die Neuzugänge decken unterschiedliche Interessen ab:

ZDF kocht!: Kochshows mit über 3.500 Folgen der „Küchenschlacht“ und weiteren Formaten.

ARD Plus Zoo: Tierdokumentationen und „Tierärztin Dr. Mertens“.

Beverly Hills 90210: Die US-Kultserie aus den 90er-Jahren.

Lucky Dog und Rauchende Colts: Hundetraining und klassische Westernunterhaltung.

Wheels & Steel: Dokumentationen über Fahrzeuge, Großmaschinen und Technik.

Fünf der neuen Sender stammen vom Medienunternehmen High View. Wheels & Steel wird vom Anbieter Autentic beigesteuert. Ein weiterer Kanal von Autentic ist bereits in Planung.

Gut zu wissen FAST steht für „Free Ad-Supported Streaming Television“. Die linearen Programme werden durch Werbung finanziert.

Ich finde den Ausbau grundsätzlich sinnvoll. Gerade thematische Sender bieten eine unkomplizierte Alternative zur gezielten Suche nach einzelnen Inhalten. Entscheidend bleibt für mich aber, ob neben der reinen Senderzahl auch die Qualität und Vielfalt des Programms überzeugen.

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