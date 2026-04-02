Zeekr startet in Deutschland: Über 600 PS und 600 km Reichweite
Geely wollte eigentlich schon viel früher mit der Marke „Zeekr“ in Deutschland an den Start gehen, aber es gab Komplikationen und somit verzögerte sich das. Doch in diesem Jahr ist man bereit und der neue Zeekr 7GT macht jetzt den Anfang.
Es gibt drei Versionen, die man zum Start bestellen kann, ud es geht bei 46.000 Euro los. Die Version mit dem größeren Akku kommt auf bis zu 655 km Reichweite und die Top-Version kommt mit 475 kW8 bzw. 646 PS und zwei Motoren daher.
Mir gefällt der 7er von Zeekr eigentlich ganz gut und er ist preislich attraktiver, als ich erwartet habe, man scheint einzusehen, dass man als Underdog aus China nicht direkt oben angreift und positioniert die Marke etwas anders als z.B. Polestar.
Will ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen, da werden also in Zukunft noch weitere Details bei uns folgen. Bis dahin könnt ihr direkt bei Zeekr vorbeischauen.
- Zeekr 7GT Core RWD ab 45.990 €
- Zeekr 7GT Long Range RWD Launch Edition ab 50.990 €
- Zeekr 7GT Privilege AWD Launch Edition ab 57.490 €
Hab den in Grün vor 2 Wochen auf der Autobahn gesehen. Schaut an sich schon gut aus – eigentlich.
Nur gefühlt sehen alle Chinesen grade gleich aus. Mittlerweile daher gleichzeitig auch ziemlich langweilig der Look.
Ich fand Zeekr vor ein, zwei Jahren noch interessant. Inzwischen gibt es aber technisch bessere Autos sogar aus Deutschland.
Und in irgend so einem Elektroauto-Forum war irgend so ein Holländer, der ständig „Werbung“ gemacht hat und seinen Zeekr als „bestes Auto ever“ anpreisen musste, was mich dann immer ein wenig vorsichtig macht.
Welches deutsche Modell lädt denn schneller oder bietet mehr PS für’s Geld?
Auf dem Papier sind alle Chinesen immer die besten. In der Praxis bleibt davon, nachdem die Autos dann unabhängig getestet wurden, oft nur wenig von übrig. So wurde schon vor Jahren bei den ersten in Holland verkauften Modellen der im Vergleich damals schon sehr hohe Verbrauch beklagt. Was der Zeekr 7GT dann leistet werden wir sehen.
Die Preise stimmen aber nicht mit der Seite überein. Wenn man die Seite aufruft sind es folgende:
47 990 EUR
52 990 EUR
59 490 EUR
Allerdings kommen noch jeweils 960€ Überführungskosten dazu.
Was sind Überführungskosten? Für Autos die im Showroom beim Händler stehen oder für chinesische Modelle die erst noch importiert werden müssen?