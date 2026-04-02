Zeekr startet in Deutschland: Über 600 PS und 600 km Reichweite

Geely wollte eigentlich schon viel früher mit der Marke „Zeekr“ in Deutschland an den Start gehen, aber es gab Komplikationen und somit verzögerte sich das. Doch in diesem Jahr ist man bereit und der neue Zeekr 7GT macht jetzt den Anfang.

Es gibt drei Versionen, die man zum Start bestellen kann, ud es geht bei 46.000 Euro los. Die Version mit dem größeren Akku kommt auf bis zu 655 km Reichweite und die Top-Version kommt mit 475 kW8 bzw. 646 PS und zwei Motoren daher.

Mir gefällt der 7er von Zeekr eigentlich ganz gut und er ist preislich attraktiver, als ich erwartet habe, man scheint einzusehen, dass man als Underdog aus China nicht direkt oben angreift und positioniert die Marke etwas anders als z.B. Polestar.

Will ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen, da werden also in Zukunft noch weitere Details bei uns folgen. Bis dahin könnt ihr direkt bei Zeekr vorbeischauen.